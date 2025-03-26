《念無雙》唐嫣x劉學義 病嬌狐仙戀上神界女強人

《天下無雙》是十四郎創作的網路小說，於2023年由江蘇鳳凰文藝出版社出版。十四郎是知名網路作家，代表作包括《琉璃美人煞》、《三千鴉殺》、《佳偶天成》和《半城風月》等。

《天下無雙》故事圍繞無雙神女姬譚音和狐族仙人源仲之間的情感糾葛，背景設置在一個架空的古代世界。故事中的姬譚音為了取回神界寶物而下凡，化身為一名少女，並成為源仲的貼身侍女。源仲，作為有狐一族的大僧侶，對姬譚音深有情感。隨著兩人的相處，源仲逐漸發現姬譚音的真實身份。儘管他們的愛情道路充滿了內外挑戰和坎坷，姬譚音決定為了保護源仲，並完成她的使命，經歷重重困難與犧牲，最終兩人走到了一起。

《天下無雙》是十四郎創作的一部網路小說。圖/擷取自網路

《念無雙》（A Moment But Forever）是愛奇藝出品，唐嫣、劉學義領銜主演，郭曉婷、王弘毅、周柯宇、張儷、陳楚河、鄭希怡、白澍等人演出的古裝仙俠劇。《念無雙》改編自十四郎在晉江文學城發表的網絡小說《天下無雙》。該劇將於2025年3月27日播出。

《念無雙》故事背景設置在數萬年前的神魔大戰後，神界神器「神之左手」被毀，魔神被封印，然而這把神器卻墜落人界，並寄生於狐族祭司源仲的體內。源仲（劉學義 飾）因此成為眾人眼中的孤立者，無雙神女（唐嫣 飾）奉天界之命下凡，化身為人族少女，成為源仲的貼身侍女，並計劃奪回「神之左手」。但隨著調查的深入，無雙發現源仲的真實處境，並對他產生深厚感情。面對來自戰鬼族的威脅，源仲與無雙決定攜手拯救世界。兩人在愛與責任的交織中，挑戰命運的重重考驗，並最終共同打敗敵人，為三界恢復和平與秩序。

《念無雙》。圖/擷取自官方微博

《念無雙》。圖/擷取自官方微博

在仙俠劇市場同質化日趨嚴重的當下，如何打破套路為觀眾帶來全新體驗，成為劇集成功的關鍵。由唐嫣與劉學義主演的《念無雙》，從官宣資料可見，在故事內容上力求創新，試圖打造一場不同以往的仙俠冒險。《念無雙》能否憑藉新穎設定與強大陣容突圍，成為2025年年度爆款，令人期待。

《念無雙》看點1：試圖打破傳統套路，以事業為核心

《念無雙》摒棄傳統的「為愛滅世」套路，將「拯救蒼生」作為核心。故事背景設定在神魔大戰後，三界動盪不安，神女無雙（唐嫣 飾）奉命下凡奪回神器「神之左手」。在過程中，她揭開驚人隱情，最終與狐族大祭司源仲（劉學義 飾）攜手對抗敵人，重塑三界秩序。

《念無雙》看點2：唐嫣、劉學義主演，演技與顏值兼具

唐嫣自《仙劍三》後再度挑戰仙俠劇，憑藉《繁花》中的精湛演技，將神女的冷艷與少女的靈動演繹得淋漓盡致。劉學義則憑藉《琉璃》、《長月燼明》等作品被封為「三界專業戶」，此次挑戰「病嬌」狐族大祭司，角色層次更加豐富。兩人「女強男弱」的設定，吸引了大量觀眾的期待。

《念無雙》看點3：配角陣容豪華，夢幻聯動

鄭業成驚喜加盟，與《三千鴉殺》的世界觀相連，讓粉絲直呼「夢回傅九雲」。此外，陳楚河飾演神秘角色「謝游」，白髮紅衣的造型引發熱議，為劇集增添了不少魅力。

《念無雙》看點4：金牌導演郭虎保證品質

《沉香如屑》、《蓮花樓》的金牌導演郭虎執導此劇，擅長細膩情感與精美畫面的呈現，無疑大大提升了觀眾對該劇的期待。

《念無雙》。圖/擷取自官方微博

《念無雙》。圖/擷取自官方微博

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