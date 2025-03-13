《封神第二部：戰火西岐》吳興國：與烏爾善的10年緣分造就太師聞仲一角

電影《封神第二部：戰火西岐》3月14日上映，本片卡司星光雲集，集結了費翔、黃渤、吳興國等兩岸三地重量級演員，昨日（12日）在美麗華大直影城舉辦IMAX首映會，在片中飾演聞仲的京劇大師吳興國瀟灑現身，更攜《封神第一部：朝歌風雲》中飾演蘇全孝一角的單敬堯一同亮相！令人相當驚喜！

《封神第二部：戰火西岐》演員陣容亮眼，除了吳興國之外，還有費翔、黃渤、陳坤、夏雨等老戲骨加持，並集結于適、那爾那茜、陳牧馳、娜然等一眾新生代演員，花費大量的時間與心血，共同把家喻戶曉的「封神榜」題材搬演到大銀幕上，無論是製作成本、劇本開發、美術場景、特效化妝還是後期特效等各層面，《封神三部曲》都開創出中國神話史詩電影的新標竿。

吳興國透露他與導演烏爾善的合作契機，是源自於十年前，因烏爾善看了由吳興國主演的劇碼《慾望城國》，深受感動，故而邀請吳興國出演《封神第二部》中一心為國、忠貞不二的聞仲。談及烏爾善導演，吳興國大力讚賞：「他是一個很大器又細緻的導演，表達總是很精準，也願意讓演員自由發揮去感受角色。」

《封神第二部：戰火西岐》吳興國在首映會持發光雌雄雙鞭。圖/鴻聯國際提供

在《封神第一部》的結尾，吳興國駕著馭座墨麒麟出現在彩蛋中，引發觀眾熱烈討論，更期待他在《封神第二部》中的表現。今年電影終於將在全台上映，吳興國表示：「這部戲雖然難產，但是非常光彩，電影高度展現了《封神演義》的神話色彩，並且用電影語言去呈現這部經典，這是以前沒有人做過的。」自小學習傳統戲曲，身段了得的吳興國，更在首映會現場舞弄雌雄雙鞭，隨意比劃即是大師風範，更凸顯出聞仲太師的威嚴氣度，場面十分吸睛。

與吳興國一同出席首映會的單敬堯，在觀賞完《封神第二部》之後大呼感動：「在這部電影中，我們其中有很多人都是從零基礎開始打磨起，在正式開拍前我們經過了為期九個月的『封神訓練營』，學習表演與各種技能，並且一起踏入了這個行業，真的很不容易。」吳興國也表示：「我從影六十年，拍攝電影將近四十年，這是第一次遇到一個導演願意培訓演員這麼長的時間，真的很難得。」

演出《封神第一部》蘇全孝的演員單敬堯，特別為《封神第二部》響應宣傳。圖/鴻聯國際提供

已經好一段時間未有影視作品的吳興國，這次終於再帶著電影新作《封神第二部》回到觀眾視野，他表示希望能以最高的精神，讓觀眾感受到製作團隊與演員的所有心血。更進一步表示，這部電影的主要創作部門多達 14 個，前、 後期工作人員來自 21 個國家和地區，工作人員更是累計超過 11000 人。人力物力皆耗資龐大，美術場景自然不在話下，只要穿好戲服、走進劇組精心實景搭建的宮殿、街道，就能馬上入戲。

「封神三部曲」本片改編自16世紀的中國古典歷史神話小說《封神演義》（前三十三回與第三十七回）和話本《武王伐紂平話》。《封神第二部：戰火西岐》圍繞著「西岐保衛戰」展開，殘暴無道的商紂王殷壽（費翔 飾），濫殺諸侯，天下民不聊生，慘遭天譴。為解除天譴，他意圖奪取封神榜逆天改命。姜子牙（黃渤 飾）、姬發（于適 飾）挺身而出帶領軍民堅守西岐，鄧嬋玉（那爾那茜 飾）、聞仲（吳興國 飾）奉商王殷壽（費翔 飾）之命，率魔家四將等殷商大軍征伐西岐，兵戈相對，法術交鋒，兩大陣營掀起強強對決，這場「封神榜」的爭奪戰將在3月14日於全台2D、IMAX、SCREENX同步開戰！更多詳情👉《封神三部曲粉專》

《封神第二部：戰火西岐》吳興國持雌雄雙鞭，與首映會現場觀眾互動。圖/鴻聯國際提供

吳興國（左）與伴侶林秀偉一同經營當代傳奇劇場，12日一起出席《封神第二部》首映會。圖/鴻聯國際提供

吳興國（左）與單敬堯（右）分享《封神三部曲》拍攝理念與秘辛。圖/鴻聯國際提供

《封神第二部：戰火西岐》首映會圓滿成功，電影3月14日上映。圖/鴻聯國際提供

《封神第二部：戰火西岐》IMAX 專屬海報。圖/鴻聯國際提供