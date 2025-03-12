《東京牛仔很忙》養牛能致富？都市精英脫掉西裝變身牧場硬漢

★《法醫女王》、《下一站天國》、《LAST MILE：全面引爆》最帥大叔井浦新攜手《哭聲》國村隼要你找回自己

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《東京牛仔很忙》(Tokyo Cowboy)故事講述，坂井英輝身著西裝，手提公事包，穿梭在摩肩接踵的東京地鐵，他庸碌奔波於工作，正籌備著一項新提案：如何將岌岌可危的公司盈虧，利用和牛畜牧整合計畫轉化為利潤來源。

然而，眼前煩惱不僅於此，身兼主管的女友擔心他的計畫，同時更對兩人的未來不知所措。當遠赴異地，偕領他前往當地牧場的夥伴竟出了意外，他只得獨自面對眼前一切挑戰。滴酒不沾、西裝筆挺的東京牛仔，能否扭轉大局，征服心中的荒野呢？

曾久居日本工作的美國導演馬克．馬里奧特偕同日本男星井浦新及國村隼，打造現代的城市牛仔拓荒記。橫跨美日兩地取景，廣袤的蒙大拿州牧場和擁擠的東京摩天大樓形成強烈對比，詼諧敘事佐以磅礡且細膩的配樂，其中文化差異和語言鴻溝所產生的笑料更是不斷。而愛人思念和跨國情誼，仍舊是身戴牛仔帽的男人，馳騁於這趟激昂冒險旅程中最柔軟的歸屬。3月28日上映。

《東京牛仔很忙》。圖/政駒實業

《東京牛仔很忙》。圖/政駒實業

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《東京牛仔很忙》。圖/政駒實業

《東京牛仔很忙》。圖/政駒實業

《東京牛仔很忙》。圖/政駒實業

《東京牛仔很忙》。圖/政駒實業

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