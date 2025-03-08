《化外之醫》張鈞甯x連炳發等6大角色介紹 禁忌手術挑戰道德底線

台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》集結了台灣實力派演員張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及蔡亘晏等人，呈現一部深刻探討醫療與法律交織的懸疑故事。

劇情講述越南醫師范文寧（連炳發飾）為支付母親在台的高額醫療費，隱身街頭為「逃逸移工」提供醫療服務。在一次氣爆急救現場，他協助救治傷患，卻被指控為非法行醫，導致他成為「逃跑外勞」，並在逃亡期間意外捲入人蛇集團的非法網絡。面對黑白勢力的逼近，范文寧必須在帶母親回國的願望與現實困境中做出抉擇。

本劇由公共電視、中華電信與瀚草文創聯合出品，於2025年3月8日起每週六晚間9點在公共電視、公視＋、中華電信MOD及Hami Video等平台播出。更多訊息👉《The Outlaw Doctor 化外之醫》官方FB

《化外之醫》必看亮點

★社會議題的深刻探討：該劇以醫療犯罪為主軸，深入刻畫非法移工、醫療體系困境等社會議題，呈現出底層人物的生存掙扎。

★張鈞甯再度詮釋醫師角色：繼《白色巨塔》後，張鈞甯再次飾演醫師角色，展現出精湛的演技，深入詮釋醫師在職業與家庭間的掙扎。

★越南影帝連炳發的精湛演繹：連炳發飾演的越南醫師范文寧，為了母親的醫藥費，隱身街頭替「逃逸移工」看診，角色深度與演技備受讚譽。

★精湛的製作水準：從攝影、燈光、美術到後製特效，每一個細節都經過精心雕琢，成功營造出劇情的強烈張力。

《化外之醫》主要角色介紹

★鄭琬平（張鈞甯 飾）：

威大神經外科醫師。表面堅強，內心背負沉重母愛，對腦麻兒子深感愧疚。

因違規手術失去監護權。在大型氣爆事件中與范文寧命運交織，透過范文寧看見自己。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯。圖/擷取自官方FB

★范文寧（連炳發 飾）：

越南整形外科醫師。聰明自負，為支付母親高額醫療費來到台灣。

在移工聚集的火車站行醫。因氣爆事件陷入醫療糾紛，遭檢警追捕，展開逃亡。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發。圖/擷取自官方FB

★劉天誠（楊一展 飾）：

人力仲介公司老闆。老實講義氣，負責移工事務。

因范文寧母親為保護其阿嬤受傷，心懷愧疚。替范文寧安排秘密行醫工作，卻捲入地下社會。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》楊一展。圖/擷取自官方FB

★周傳蕙（許安植 飾）：

年輕氣盛的檢察官。倔強執著，對法律與正義近乎偏執。

父親在醫院混亂中驟逝，誓言查明真相。追查關鍵線索指向范文寧，與吳振華展開追捕。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》許安植 。圖/擷取自官方FB

★吳振華（夏騰宏 飾）：

外事警察。個性是非分明，辦案積極。

身為印尼籍新住民二代，對同鄉移工格外嚴格。與周傳蕙聯手追捕范文寧，調查中對執法立場產生動搖。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》夏騰宏。圖/擷取自官方FB

★林靜鈺（蔡亘晏 飾）：

威大醫院資深護理師。幽默重情義，鄭琬平的摯友。

曾協助鄭琬平進行違規醫療，暗中幫助范文寧。試圖阻止鄭琬平為救兒子鋌而走險。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》蔡亘晏。圖/擷取自官方FB

《The Outlaw Doctor 化外之醫》。圖/擷取自官方FB

《The Outlaw Doctor 化外之醫》。圖/擷取自官方FB

《The Outlaw Doctor 化外之醫》。圖/擷取自官方FB

《The Outlaw Doctor 化外之醫》。圖/擷取自官方FB

《The Outlaw Doctor 化外之醫》。圖/擷取自官方FB

《The Outlaw Doctor 化外之醫》。圖/擷取自官方FB