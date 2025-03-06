《大力水手：血腥菠菜》卜派吃了壞波菜 變身恐怖大力殺手

大家都知道我們的童年英雄「大力水手卜派」愛吃菠菜，吃了菠菜就能打擊欺負弱小的惡霸，拯救長長身陷險境的奧莉薇。然而，如果大力水手卜派愛吃的菠菜工廠被生化汙染的話，長年吃了被汙染菠菜的卜派會變成什麼樣呢？

全新恐怖電影《大力水手：血腥菠菜》（英文片名：Popeye the Slayer Man）將於3月21日在台上映，本片故事描述一群好友潛入一座廢棄的菠菜罐頭工廠，打算拍攝關於「大力水手」傳說的紀錄片，據說「大力水手」最常出沒於工廠與當地碼頭，如果有人被他盯上，那他就倒大楣了……《大力水手：血腥菠菜》將於3月21日與全美同步上映。

「大力水手」是美國漫畫家埃爾克西格爾（Elzie Crisler Segar）在1929年創造出來的漫畫角色，自2025年1月1日起，「大力水手」的原始形象已經正式進入美國公有領域，任何人都可以不用經過授權，對「大力水手」進行二次創作，讓許多導演摩拳擦掌，準備好顛覆這個大家熟悉的角色，而導演羅伯特麥可萊恩（Robert Michael Ryan）執導的《大力水手：血腥菠菜》就是其中一部！

從電影公司車庫娛樂公布的中文版預告裡可以看到，《大力水手：血腥菠菜》裡的「大力水手」已經不是那個吃了菠菜、就可以打爆壞人的正義英雄，而是會對不速之客大開殺戒的恐怖怪物！剝頭皮、折斷手臂、徒手爆頭，各種超尺度的血腥畫面一應俱全，讓網友紛紛驚呼：「我的童年回憶崩壞了！」、「看起來真的有夠痛！」、「這凶狠程度簡直可以媲美去年的《劊樂小丑》！」至於「大力水手」為什麼會變成這樣，也讓網友直呼絕對進電影院一探究竟！

《大力水手：血腥菠菜》。圖/車庫娛樂

為了帶給觀眾最直接的感官刺激，《大力水手：血腥菠菜》不採用電腦動畫特效。「我們在這部電影裡採用老派（old-school）的電影技法，運用實物特效來營造恐怖氣氛。」羅伯特麥可萊恩表示：「我們希望這部片帶來身歷其境的感覺，讓人回想起80年代的經典恐怖電影。」

同時身兼編劇兼製片的傑夫米勒（Jeff Miller）也表示：「我們希望觀眾在欣賞這部電影時，能夠獲得跟我們拍片時同等的樂趣，拿著一罐菠菜，好好享受吧！」真人版《大力水手：血腥菠菜》電影將於3月21日與全美同步上映。

《大力水手：血腥菠菜》。圖/車庫娛樂

《大力水手：血腥菠菜》。圖/車庫娛樂

《大力水手：血腥菠菜》。圖/車庫娛樂

《大力水手：血腥菠菜》。圖/車庫娛樂

《大力水手：血腥菠菜》。圖/車庫娛樂