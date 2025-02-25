Red Velvet 出道10年首部專屬電影 見證韓流女團傳奇

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影，將在大銀幕和觀眾分享她們出道10年來最令人難忘的舞臺！《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》不僅有Red Velvet於2024年所舉辦的紀念出道10年的巡迴演唱會「HAPPINESS: My Dear, ReVe1uv」，還有成員們Irene、Seulgi、Wendy、Joy、Yeri真摯的訪談，將帶領觀眾一探她們10年來所經歷的點點滴滴！

為了感謝所有支持「Red Velvet」的粉絲，凡購買《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》應援場電影票1張，即可獲得【應援場限定 成員手寫留言明信片(舞台款)】1張；凡購買《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》2/27(四)起電影票1張，憑電影票於 2/27(四) 起至原購票影城，可兌換領取【成員手寫留言明信片】1張。以上皆數量有限，送完為止。

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

Red Velvet自2014年出道以來，以〈Happiness〉、〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Psycho〉、〈Feel My Rhythm〉、〈Cosmic〉等膾炙人口的歌曲展現獨特魅力，Wendy也分享了出道歌曲〈Happiness〉對她的意義，她表示：「我們不是第一次在演唱會上演唱〈Happiness〉，但10週年這段歲月好像有一種魔力，這些年來的每個瞬間，都像跑馬燈一樣掠過腦海，因為時間過得太快……我好像要哭了！首爾演唱會的時候，回憶也像跑馬燈一樣掠過腦海，覺得很神奇！」

Wendy說著說著也忍不住落淚，但又笑說：「我最近變成感性的『F人』了！現在回頭來看，大家都說歌曲會決定歌手的命運，以我們成員為例，我現在才終於有點懂公司給我們『Red Velvet』這個團名和〈Happiness〉這首歌的理由了！直到10年後的此時此刻，我才明白舞臺是真正讓我感到幸福的地方，這首歌讓我明白了這一點！」精彩鉅獻《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》本週四2月27日ScreenX同步上映！

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

Seulgi透露和工作人員聚餐讓自己酒量大幅成長？！

Joy感謝粉絲讓自己克服萬難！覺得粉絲的愛神聖又美好！

將於3月10日以迷你二輯回歸的Seulgi，在《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》中表示自己原本有一點舞臺恐懼症，她說：「但這10年來嘗試過各式各樣的風格，在視覺效果方面也有許多新的嘗試，經過這些磨練後，我應該成長了不少，我變得有點世故，這部分有點可惜，雖然長大後本來就該變得世故。」Seulgi還透露演唱會後的聚餐讓她成長了不少，她說：「開完演唱會後，我好像也變了很多，因為我是從演唱會結束後的聚餐，才開始慢慢學會喝酒，這讓我對人與人之間的合作，有了更多的理解，聽工作人員分享他們的事，那是我之前不了解的生活圈，聽了那些分享後，感覺康瑟琪這個人又成長了一大步！」

另外，被Red Velvet成員們一致認為最有藝術家氣息的Joy，也十分感謝粉絲們給她的支持，Joy感動地對粉絲說：「因為有你們的加油和愛意，我才能克服所有困難，所以才能在舞臺上和ReVeluv們幸福地玩樂吧！各位和我們Red Velvet是注定會相遇的關係，我會用雙眼記下這一刻，絕不會忘記！我會收下大家給我的正面能量，以後也會努力生活的！」Joy還感動地說她覺得粉絲們比她自己更喜歡她、更愛她，也認為沒有任何人能衡量和定義偶像和粉絲之間的愛，也覺得粉絲的愛本身是既美好又神聖的事物！精彩鉅獻《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》2月27日(週四)全台上映！

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂