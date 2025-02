Red Velvet 出道10年首部專屬電影 見證韓流女團傳奇

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影,將在大銀幕和觀眾分享她們出道10年來最令人難忘的舞臺!《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》不僅有Red Velvet於2024年所舉辦的紀念出道10年的巡迴演唱會「HAPPINESS: My Dear, ReVe1uv」,還有成員們Irene、Seulgi、Wendy、Joy、Yeri真摯的訪談,將帶領觀眾一探她們10年來所經歷的點點滴滴!

為了感謝所有支持「Red Velvet」的粉絲,凡購買《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》應援場電影票1張,即可獲得【應援場限定 成員手寫留言明信片(舞台款)】1張;凡購買《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》2/27(四)起電影票1張,憑電影票於 2/27(四) 起至原購票影城,可兌換領取【成員手寫留言明信片】1張。以上皆數量有限,送完為止。

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

Red Velvet自2014年出道以來,以〈Happiness〉、〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Psycho〉、〈Feel My Rhythm〉、〈Cosmic〉等膾炙人口的歌曲展現獨特魅力,Wendy也分享了出道歌曲〈Happiness〉對她的意義,她表示:「我們不是第一次在演唱會上演唱〈Happiness〉,但10週年這段歲月好像有一種魔力,這些年來的每個瞬間,都像跑馬燈一樣掠過腦海,因為時間過得太快……我好像要哭了!首爾演唱會的時候,回憶也像跑馬燈一樣掠過腦海,覺得很神奇!」

Wendy說著說著也忍不住落淚,但又笑說:「我最近變成感性的『F人』了!現在回頭來看,大家都說歌曲會決定歌手的命運,以我們成員為例,我現在才終於有點懂公司給我們『Red Velvet』這個團名和〈Happiness〉這首歌的理由了!直到10年後的此時此刻,我才明白舞臺是真正讓我感到幸福的地方,這首歌讓我明白了這一點!」精彩鉅獻《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》本週四2月27日ScreenX同步上映!

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

Seulgi透露和工作人員聚餐讓自己酒量大幅成長?!

Joy感謝粉絲讓自己克服萬難!覺得粉絲的愛神聖又美好!

將於3月10日以迷你二輯回歸的Seulgi,在《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》中表示自己原本有一點舞臺恐懼症,她說:「但這10年來嘗試過各式各樣的風格,在視覺效果方面也有許多新的嘗試,經過這些磨練後,我應該成長了不少,我變得有點世故,這部分有點可惜,雖然長大後本來就該變得世故。」Seulgi還透露演唱會後的聚餐讓她成長了不少,她說:「開完演唱會後,我好像也變了很多,因為我是從演唱會結束後的聚餐,才開始慢慢學會喝酒,這讓我對人與人之間的合作,有了更多的理解,聽工作人員分享他們的事,那是我之前不了解的生活圈,聽了那些分享後,感覺康瑟琪這個人又成長了一大步!」

另外,被Red Velvet成員們一致認為最有藝術家氣息的Joy,也十分感謝粉絲們給她的支持,Joy感動地對粉絲說:「因為有你們的加油和愛意,我才能克服所有困難,所以才能在舞臺上和ReVeluv們幸福地玩樂吧!各位和我們Red Velvet是注定會相遇的關係,我會用雙眼記下這一刻,絕不會忘記!我會收下大家給我的正面能量,以後也會努力生活的!」Joy還感動地說她覺得粉絲們比她自己更喜歡她、更愛她,也認為沒有任何人能衡量和定義偶像和粉絲之間的愛,也覺得粉絲的愛本身是既美好又神聖的事物!精彩鉅獻《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》2月27日(週四)全台上映!

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影。圖/車庫娛樂