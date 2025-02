《妳是我眼中的蘋果》韓版沈佳宜來了《那些年，我們一起追的女孩》九把刀青春甜蜜再現

《妳是我眼中的蘋果》改編自台灣電影《那些年,我們一起追的女孩》

那些年,我們一起喜歡的女孩!《妳是我眼中的蘋果》(You Are the Apple of My Eye)由《Sweet Home 2》振永攜手「TWICE」成員多賢心動共演!《妳是我眼中的蘋果》敘述不懂事的振宇(振永 飾)在向善雅(多賢 飾)告白前,共度的許多時光的18歲初戀故事。《妳是我眼中的蘋果》還正式入選第29屆韓國釜山國際影展,在釜山國際影展舉行首映時,觀眾看完本作後都紛紛給予極大的掌聲!

《妳是我眼中的蘋果》改編自台灣青春經典電影《那些年,我們一起追的女孩》,該片於2011年上映,全球票房突破12億元台幣,內容取材自作家九把刀撰寫的半自傳同名小說。這部電影不僅是九把刀的導演處女作,更在當年掀起青春校園題材的熱潮,成為華語影壇的代表性作品之一。

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

多賢圓夢挑戰演員!《妳是我眼中的蘋果》讓她邊哭邊說:演戲好有趣

《妳是我眼中的蘋果》多賢對於首次主演電影的感想,表示:「其實我現在仍覺得像做夢一樣,因為我以『TWICE』成員身分出道後,曾和家人一起去電影院看電影,當時我爸媽曾說:『總有一天能在大銀幕上看到我們女兒吧!』我也夢想著自己能成為一名好演員,沒想到能有那麼好的機會遇到這部電影!」

不過,多賢也坦言她其實壓力很大,她表示:「這是我第一部電影作品,所以很緊張,很擔心自己是否能勝任,但導演、振永前輩等演員們都幫了我很多,給了我許多建議,是很開心的拍攝現場。」而對於拍攝《妳是我眼中的蘋果》時印象深刻的部分,多賢表示:「電影中有『善雅』因考試考砸而哭泣的場景,拍完那場戲後我內心變得很舒暢。原本詮釋這個角色時覺得很辛苦,但拍完那場戲後覺得演戲很有趣」!

曹英明導演對此還透露:「多賢演員拍完那場戲後還敲了我房門,邊哭邊跟我說她覺得演戲太有趣了!」青春愛情鉅獻《妳是我眼中的蘋果》3月在台上映!

多賢接演《妳是我眼中的蘋果》壓力超大 女導給予擁抱惹哭多賢

以「TWICE」成員身分出道9年多的多賢,藉由《妳是我眼中的蘋果》正式開啟演員之路,多賢表示光能收到《妳是我眼中的蘋果》的劇本就很幸福了,她說:「很想飾演身穿制服的學生角色,沒想到剛好就有了這個機會,沒有不參演本作的理由。」而對於詮釋「善雅」一角的重點,多賢表示:「至今我從未展現過我最真實的情感,覺得要成為真正的自己後才能詮釋『善雅』這個角色,因此我很努力打破那個框架。」

在《妳是我眼中的蘋果》開拍前,多賢和導演、演員們一起參加了研習營,多賢表示:「在拍攝本作前,其實壓力很大,原本只是自己一個人在苦惱,我都沒有表現出來,但曹英明導演她似乎感受到了什麼,就突然擁抱我。」多賢在談起這段回憶時也忍不住熱淚盈眶。曹英明導演對此表示:「我希望在這部電影中,大家看到的不是團體『TWICE』中的多賢,而是金多賢這個人就好,我知道那過程很辛苦。

在這9年來,多賢她可能隱藏了多部分,很難打破過去的框架,她對此好像也很苦惱。周遭的人可能都對她說:『太好了,你現在成為演員了!』但我看得到她肩膀上承受的壓力,所以那天才會抱了她,兩人邊哭邊說話,但其他工作人員還誤以為我把多賢打哭了呢!」

《Sweet Home 2》振永《那些年》看N遍!Long Stay台灣拍攝電影

「B1A4」成員出身的振永,藉由《我裡面的那傢伙》、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》等作展現精彩演技,近期他還長住台灣拍攝台灣電影!這次振永在《妳是我眼中的蘋果》中飾演喜歡「善雅」的「振宇」一角,對於參演本作的感想,振永表示:「我很喜歡原作電影,看了大概5次,收到本作邀約的一個月前又看了一次,覺得是命中注定,一定要參演本作!雖然很緊張,但很努力地進行拍攝了!」

振永也透露自己為了「振宇」這個角色費盡苦心,他表示:「看起來必須很適合穿制服才對,所以很努力讓自己看起來年輕一點!」此外,振永也很努力準備了動作戲,他表示:「動作戲比想像中多,我努力以『振宇』的感覺去展現有點生疏又努力的模樣!」青春愛情鉅獻《妳是我眼中的蘋果》3月在台上映!

