《花樣年華》25週年導演特別版 58張海報重溫王家衛花樣愛情

電影《花樣年華》（In the Mood for Love）由王家衛執導，張曼玉與梁朝偉主演，於2000年上映，是王家衛導演的第七部作品，靈感來自劉以鬯的小說《對倒》。

故事發生在1962年的香港，報館編輯周慕雲與妻子搬入一棟上海人聚居的大廈，幾乎同時，年輕優雅的蘇麗珍與她的丈夫也成為新鄰居。隨著日常相處，他們發現各自的伴侶竟有婚外情，兩人因此產生了難以言喻的微妙情感，在壓抑與曖昧中掙扎，勾勒出一段深刻而遺憾的愛情故事。

《花樣年華》25週年導演特別版，於中國戲院限定上映。圖/擷取自微博

《花樣年華》在電影上映25週年之際推出「導演特別版」定檔2月14日情人節，於中國戲院限定上映。

這部經典之作以「史上最長版本」回歸大銀幕，並新增9分9秒從未公開的影像，未曝光片段包含梁朝偉與張曼玉飾演角色的親密瞬間，以及部分不影響劇情結局的畫面。這個版本對於翹首以盼的影迷來說，是一大驚喜，更是王家衛與影迷的雙向奔赴。

電影《花樣年華》以20世紀60年代的香港為背景，講述蘇麗珍（張曼玉 飾）與周慕雲（梁朝偉 飾）之間隱忍而深刻的愛戀，透過細膩鏡頭語言展現愛情的曖昧、克制與拉扯。25年來，這部作品感動無數觀眾，被譽為「本世紀最經典的愛情電影」。

即使故事發生在60年代，片中營造的情感氛圍與細膩情緒依然歷久彌新，讓不同世代的觀眾為愛情中的悸動與糾葛深深共鳴。雖然台灣尚未公布上映消息，但影迷不妨欣賞官方釋出的大陸宣傳海報，感受王家衛電影獨有的東方美學。

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版，宣傳海報。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版，宣傳海報。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版，宣傳海報。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版，宣傳海報。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版，宣傳海報。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版，宣傳海報。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

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《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

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《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

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《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

《花樣年華》25週年導演特別版。圖/擷取自微博

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