《美國隊長：無畏新世界》漫威行不行？Screen X特別場痛快淋漓

漫威影業開春首檔鉅作《美國隊長：無畏新世界》搶先全美震撼大銀幕全台熱映中！2月12日 (三) Screen X特別場，全場觀眾High翻天，跟著新任美隊衝上雲霄！全美首週末票房上看近億，台灣也可望空降冠軍！

《美國隊長：無畏新世界》今日Screen X版本特別場放映座無虛席，包覆感十足的觀影體驗震撼全場觀眾，從磅礴軍事武力對戰，到美國隊長與紅浩克的近身搏擊，刺激動作拳拳到肉，加上紅浩克殲滅一切的強大破壞力與吸睛魅力，令人看得痛快淋漓，一致認同無疑是近期最爽動作片！

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業

延續《美國隊長》系列電影賣座鼎盛的超旺氣勢，觀眾期待指數居高不下，哈里遜福特難得出飾反派的號召力更是無法擋，美國票房前哨預測首週末將進帳上看9500萬美元的近億票房，全台也可望輕鬆奪冠，為漫威電影宇宙再造一部口碑票房雙贏的代表作。

新任美隊安東尼麥基日前於美國內華達州「內利斯空軍基地」，與空降傘兵部隊一同從13000英尺的高空一躍而下，展現他真材實料「展翅高飛」的英勇神姿！本片亦有專為IMAX量身打造的極致感官體驗，空中戰鬥場面令人真實感受到每一秒的速度衝擊，享受身歷其境的震撼享受！漫威電影宇宙驚喜開春鉅作《美國隊長：無畏新世界》現正搶先全美震撼大銀幕全台熱映中！

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業