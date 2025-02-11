臺灣電影再創柏林入圍佳績：《愛作歹》《河鰻》《三廳電影》《Dreams in Nightmares》文策院助力拓展國際商機

三部國片《愛作歹》、《河鰻》與《三廳電影》以及臺灣國際合製電影《Dreams in Nightmares》入選、入圍本屆柏林影展，再創佳績！全球影視產業盛會、世界三大影展之一的「柏林影展」，以及平行產業活動「歐洲電影市場展」（下稱市場展），即將於 2 月 13 日隆重揭幕。

文策院也將於市場展設立臺灣館，攜手 45 家影視業者展出 99 件作品，推廣臺灣電影，向國際產業人士介紹臺灣的製作環境與拍攝資源，助力業者拓展海外市場；並於 2 月 15 日舉辦「TAIWAN SPOTLIGHT - 臺灣提案專場」，精選四部潛力企劃向國際業者推介，協助臺灣團隊尋求跨國合作機會。

公視新創電影《愛作歹》為新銳導演朱平的首部劇情長片，由金馬獎男配角施名帥與金鐘獎男配角黃冠智主演，以獨具「台味」的黑幫同志題材，入選本屆柏林影展 Panorama 電影大觀單元，該片獲得文策院「內容開發專案計畫－前期開發支持」，由公視獨資製作。入選同單元的《Dreams in Nightmares》為臺、美、英合製片，臺灣製片人劉品均與彼此影業、老斑鳩影視文化、青山電影參與製作。兩片皆有望角逐專為 LGBTQ+ 題材設立的泰迪熊獎（Teddy Award）。

公視新創電影《愛作歹》以獨具「台味」的黑幫同志題材，入選本屆柏林影展 Panorama 電影大觀單元。圖/公視

入選 Forum 論壇單元的《三廳電影》源於導演蘇匯宇在 2023 年台北當代美術館的同名展覽，該展以臺灣1970年代「三廳電影」類型為主題，將電影創作現場導入展覽空間，並於展期間拍攝了同名長片。由導演朱駿騰執導、以台北社子島作為背景的《河鰻》則入圍本屆新設立的 Perspectives 視角競賽單元，該片描述一位神秘女子與迷失的男子在台北郊外孤島上相遇、揭開兩人埋藏的過去的同時，也探索彼此真正的自我與歸屬。

以台北社子島作為背景的《河鰻》，入圍本屆柏林影展新設立的 Perspectives 視角競賽單元。圖/文策院

市場展方面，文策院將於臺灣館展出豐富多元的作品，其中包含金馬導演陳玉勳的新作《大濛》、林依晨首度擔任電影監製並與吳可熙共同主演的《失明》、由《火神的眼淚》編導團隊製作的《火宅之犬》、由《粽邪》監製鄒介中與《狂徒》導演洪子烜攜手打造的犯罪動作鉅片《96分鐘》，以及金馬導演張誌騰的短片《河裡的孩子子子子子》等多部作品。

在「TAIWAN SPOTLIGHT - 臺灣提案專場」中，臺灣團隊將親自介紹企劃亮點，並與業界人士進行深度交流。本次提案作品展現豐沛的創作能量，涵蓋驚悚、奇幻、動畫等多樣類型，包括：由柒天映象製作，並於2024年 TCCF 創意內容大會提案專場獲得「MIFFest Award」的驚悚懸疑長片企劃《不請自來的孩子》；曾以短片《愛情旅館》入選夏威夷影展的導演陳亨利，聯手編劇紀培慧推出長片企劃《怨鱗》；《吸血鬼安啦》為《通靈少女》導演陳和榆的最新長片企劃，該企劃亦在 2024 年 TCCF 創意內容大會提案專場中榮獲「台北國際影視大獎」與「富川奇幻影展獎」；《直到夜色溫柔》則是改編自同名人氣臺灣原創漫畫的動畫企劃，包含九個獨立故事，探討當代多元的親密關係樣貌。

文策院董事長蔡嘉駿表示，臺灣影視作品與專業人才的實力有目共睹，這幾年在各國際影展都獲得好成績，入圍入選得獎不斷，文策院會一直做大家的後盾，希望大家繼續說好故事、拍好故事，都能賣到全球，他也恭喜所有入選與入圍柏林影展的作品，並祝福臺灣團隊在柏林收獲滿滿。👉文策院歐洲電影市場展線上型錄

以臺灣1970年代「三廳電影」類型為主題的《三廳電影》，入選本屆柏林影展 Forum 論壇單元。圖/文策院

臺灣國際合製電影《Dreams in Nightmares》入選本屆柏林影展 Panorama 電影大觀單元。圖/文策院