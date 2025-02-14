韓團「Red Velvet」演唱會電影 紀錄10年青春10年音樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影，Red Velvet夢幻般的音樂和故事將於大銀幕登場！2014年出道的Red Velvet以〈Happiness〉、〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Psycho〉、〈Feel My Rhythm〉、〈Cosmic〉等膾炙人口的歌曲，展現獨特魅力。

本作不僅有Red Velvet於2024年所舉辦的紀念出道10年的巡迴演唱會「HAPPINESS: My Dear, ReVe1uv」精彩舞臺實況，成員們還將親自揭曉這10年來所創作的音樂和每個瞬間的幕後故事，盛載Red Velvet與ReVeluv們這10年歲月的珍貴回憶，更將揭曉「Red Velvet」成員未曾吐露的珍貴訪談，是獻給粉絲ReVeluv的珍貴禮物！

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

近期在韓國舉辦的「Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas 韓國特別活動見面場」，該活動能見到Red Velvet親自出席，是許多粉絲夢寐以求想要參與的活動！而全台最大電影社群APP MAGIC HOUR也與《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》合作舉辦應募活動，只要購買《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》電影票，就有機會飛去韓國參加「Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas 韓國特別活動見面場」！日前抽出幸運粉絲前往韓國參加活動，粉絲也分享回饋非常喜歡這次的活動，「位子真的很不錯，而且接待人員真的非常好，還請我吃了爆米花跟可樂。」粉絲開心拍下合照，並希望下次還能參加，興奮之情溢於言表。

韓國舉辦的「Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas 韓國特別活動見面場」粉絲拍照。圖/車庫娛樂

車庫娛樂近期公布的《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》預告中，可看到Red Velvet成員們Irene、Seulgi、Wendy、Joy、Yeri所展現的精彩舞臺都令粉絲ReVeluv為之瘋狂，而對於出道10週年的感想，成員們表示：「曾發生過各式各樣的事，想起許多回憶。我們從小就緊密相連，所以最大的依靠就是成員們！5人聚在一起造就出獨特的「Red Velvet」，之後也更想繼續保持這燦爛的感覺！」精彩鉅獻《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》2月27日（四）全台上映！

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂