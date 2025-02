韓團「Red Velvet」演唱會電影 紀錄10年青春10年音樂

《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》是知名韓團「Red Velvet」出道10年首部專屬電影,Red Velvet夢幻般的音樂和故事將於大銀幕登場!2014年出道的Red Velvet以〈Happiness〉、〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Psycho〉、〈Feel My Rhythm〉、〈Cosmic〉等膾炙人口的歌曲,展現獨特魅力。

本作不僅有Red Velvet於2024年所舉辦的紀念出道10年的巡迴演唱會「HAPPINESS: My Dear, ReVe1uv」精彩舞臺實況,成員們還將親自揭曉這10年來所創作的音樂和每個瞬間的幕後故事,盛載Red Velvet與ReVeluv們這10年歲月的珍貴回憶,更將揭曉「Red Velvet」成員未曾吐露的珍貴訪談,是獻給粉絲ReVeluv的珍貴禮物!

韓團「Red Velvet」首部專屬電影《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》。圖/車庫娛樂

近期在韓國舉辦的「Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas 韓國特別活動見面場」,該活動能見到Red Velvet親自出席,是許多粉絲夢寐以求想要參與的活動!而全台最大電影社群APP MAGIC HOUR也與《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》合作舉辦應募活動,只要購買《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》電影票,就有機會飛去韓國參加「Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas 韓國特別活動見面場」!日前抽出幸運粉絲前往韓國參加活動,粉絲也分享回饋非常喜歡這次的活動,「位子真的很不錯,而且接待人員真的非常好,還請我吃了爆米花跟可樂。」粉絲開心拍下合照,並希望下次還能參加,興奮之情溢於言表。

韓國舉辦的「Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas 韓國特別活動見面場」粉絲拍照。圖/車庫娛樂

車庫娛樂近期公布的《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》預告中,可看到Red Velvet成員們Irene、Seulgi、Wendy、Joy、Yeri所展現的精彩舞臺都令粉絲ReVeluv為之瘋狂,而對於出道10週年的感想,成員們表示:「曾發生過各式各樣的事,想起許多回憶。我們從小就緊密相連,所以最大的依靠就是成員們!5人聚在一起造就出獨特的「Red Velvet」,之後也更想繼續保持這燦爛的感覺!」精彩鉅獻《Red Velvet Happiness Diary : My Dear, ReVe1uv In Cinemas》2月27日(四)全台上映!

