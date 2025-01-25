《美國隊長：無畏新世界》美國隊長拜年：祝大家蛇年新年快樂

漫威電影宇宙最新驚喜鉅作《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月12日（三）農曆新年後搶先全美震撼大銀幕！搶在年前美國隊長驚喜拜蛇年，獻給台灣粉絲專屬獨家問候！更首度公開國際版海報，另外，特殊版本海報也集結大公開，看全新美隊衝上雲霄飛天發威！同時，更加碼首度曝光拍攝幕後祕辛，公開卡司大談新片的拍攝心得！

《美國隊長：無畏新世界》不斷為漫威鐵粉帶來驚喜，今日首度公開美國隊長獻給台灣粉絲的專屬獨家問候，飾演二代美國隊長暨「前獵鷹」山姆威爾森的安東尼麥基一開場便祝大家「蛇年新年快樂」！

他也預告粉絲期待已久的《美國隊長：無畏新世界》將在農曆新年後震撼登場，並迫不及待想讓大家看到危機四伏的全新劇情，並呼籲影迷們：「一定要搶到好座位，來好好享受這趟史詩般的震撼觀影旅程！」

首度曝光的拍攝幕後祕辛，新任美國隊長的演員安東尼麥基更是分享他的心路歷程，他表示接下這個重責大任可是人生大事，更說：「每天我都面帶笑容地來到片場，因為這可是在拍《美國隊長》」漫威影業總裁並身兼本片製片的凱文費吉更興奮表示：「哈里遜福特出演羅斯總統，這根本是美夢成真」好萊塢資深重量級巨星「福伯」哈里遜福特也回應：「我看到許多參演漫威電影的演員都非常享受拍片，我就想，或許我也來拍一部吧！」

公開的國際版海報更揭露更完整的英雄及反派卡司，美國隊長如虎添翼，正面對決紅浩克，讓新片充滿著諜報及大型動作場面的磅礡氣勢；此外，特殊版本海報也同時集結大公開，包括美隊與紅浩克「小蝦米對大鯨魚」正面對決的IMAX海報、美隊衝上雲霄對比沉在海中的天神族「提亞穆特」的杜比影院海報、美隊展翅力抗紅浩克的4DX海報、美隊穿梭摩天大樓與紅浩克互別苗頭的Screen X海報，每一張都令粉絲眼睛一亮，迫不及待一上映便進影院一睹為快！漫威電影宇宙驚喜開春鉅作《美國隊長：無畏新世界》，將於2025年2月12日震撼大銀幕！

《美國隊長：無畏新世界》4DX特殊版海報。圖/漫威影業

《美國隊長：無畏新世界》Dolby特殊版海報。圖/漫威影業

《美國隊長：無畏新世界》SCREEN X特殊版海報。圖/漫威影業

《美國隊長：無畏新世界》全新國際版海報。圖/漫威影業