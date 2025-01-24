《師控風暴》老師被控騷擾女孩 師生之間誰是受害者？

★《正發生》導演奧黛麗．迪萬跨刀編劇

★法國新生代男星弗朗索瓦西維爾從影代表作

★高雄電影節「非典型視窗」全台首映

★法國校園恐攻後，緊張分裂的社會氛圍絕對讓你觀影到無法喘息

《師控風暴》(The Good Teacher)故事講述，朱利安充滿教學熱忱，在中學擔任法語老師。他在課堂上與學生真摯互動，以戀人絮語比喻詩人龍薩的愛情詩作，孰料竟引發同學起鬨，使女學生萊絲莉誤會老師藉此性騷擾。

青春的心輕碰就碎，萊絲莉將此訴諸同學與家人，眼看誤會如滾雪球般愈發不可收拾，謠言甚囂塵上，同事為求自保紛紛表態切割，校方代表擔心東窗事發，警告朱利安別興風作浪將事情鬧大。當校園內外所有人都被恐懼與憤怒籠罩，宛如緊繃的弓弦一觸即發……。

當尊師重道的倫理蕩然無存，學生的自我主張大於一切時，有誰還會傾聽傳道授業解惑者？盧斯默德西與《正發生》導演奧黛麗．迪萬首度合作編劇，犀利改編親身經驗，以極富張力的對白與衝突事件，讓觀眾直視法國校園恐攻後緊張分裂的社會氛圍。法國新生代男星弗朗索瓦．西維爾收放自如的演技，更細膩詮釋師者於公私間周旋的矛盾與為難。電影2月7日上映。

《師控風暴》。圖/政駒實業

《師控風暴》。圖/政駒實業

《師控風暴》。圖/政駒實業

《師控風暴》。圖/政駒實業

《師控風暴》。圖/政駒實業