《STAND BY ME 哆啦A夢》新春首選 妻夫木聰聲演大雄暖心登場

★第38屆日本電影金像獎 最優秀動畫作品獎

★《哆啦A夢》系列首部3D電影作品

★《哆啦A夢》原作藤子・F・不二雄誕辰 80 週年紀念作品

★日本票房賣破83.8億日幣,全世界創下1.83億美元驚人票房

★日本男神 妻夫木聰 為青年時期的大雄獻聲

今年春節最適合闔家觀賞的電影來了!《STAND BY ME 哆啦A夢》(英文片名:STAND BY ME Doraemon)由《哥吉拉-1.0》導演山崎貴、《勇者鬥惡龍 你的故事》導演八木龍一聯合執導,是哆啦A夢第一部3D CG電影,日本賣座破83億日圓。

《STAND BY ME 哆啦A夢》故事描述為了改變大雄悲慘的未來,他的玄孫.世修將22世紀的貓型機器人.哆啦A夢送到大雄身邊。對於沒什麼幹勁的哆啦A夢,世修設下了若大雄過得不幸福就無法回到22世紀的程序。情勢所逼而開始照顧起大雄的哆啦A夢,發現大雄對同班同學.靜香抱有好感,為了實現大雄與靜香結婚的美好未來,哆啦A夢拿出了各種來自未來的道具,盡全力幫助大雄……《STAND BY ME 哆啦A夢》將於1月29日大年初一,國語、日語版本同步上映。

《STAND BY ME 哆啦A夢》。圖/車庫娛樂

《STAND BY ME 哆啦A夢》是哆啦A夢第一部3D CG電影,談到把哆啦A夢拍成3D CG電影的原因,導演山崎貴表示,是為了提升日本製作3D CG電影的技術,「我認為這是一場豪賭,畢竟電視動畫每週都會播出,電影版也每年都會推出一部。儘管如此,我還是認為沒有比『哆啦A夢』更適合拍成3D的內容了」。

另一名導演八木龍一則表示,他很高興能將大人小孩都知道的素材拍成3D CG電影,「以3D形式看『任意門』時,那種穿越到別的空間的感覺更加真實,而使用『竹蜻蜓』在空中翱翔的場面更是本片的看點。我認為大家會喜歡在空中飛翔的感覺。」如今,因為執導《哥吉拉-1.0》,山崎貴已經成為享譽國際的特效大導,只有在電影院裡,才能享受他跟八木龍一精心打造的《STAND BY ME 哆啦A夢》!

《STAND BY ME 哆啦A夢》。圖/車庫娛樂

《STAND BY ME 哆啦A夢》邀請日本國民男神妻夫木聰為成年後的大雄配音,他坦言收到邀請時非常猶豫,「因為《哆啦A夢》是一部國民漫畫,對於自己能不能擔綱配音,我內心有過許多糾結。那可是大雄的聲音啊。感覺就像一道無法跨越的牆。」但因為製作團隊不斷懇求,妻夫木聰決定相信他們,接下這次的配音工作。

妻夫木聰在配音的過程中,反覆跟導演山崎貴討論語氣跟細節。配音完成之後,山崎貴對他的表現給予高度的正面評價,「真的很像大雄變聲後的聲音!」聽到山崎貴的話,妻夫木聰才終於放鬆下來,「真的很緊張啊!」《STAND BY ME 哆啦A夢》將於1月29日大年初一,國語、日語版本同步上映。

