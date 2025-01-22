《EYESEE ～瞬間記憶搜查·柊班～》相機眼女刑警超強記憶 智破離奇案件

日劇公務員波瑠最新日劇《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班！》即將開播，這也是她去年底宣布離開事務所後首度主演的作品。劇中她飾演具有瞬間記憶力的刑警，現實生活中她自豪記憶力不錯，但缺點就是「某些不想回憶的事也會突然浮上腦海，這也是我的小煩惱！」與角色設定不謀而合。

波瑠的角色在劇中同事面前相當嚴肅，實際是個「吃貨」，劇組日前在官方 IG 釋出拍攝花絮，等戲時的波瑠看著餐點不時晃動著身體，跟角色反差超大，拍用餐畫面也吃的超認真，喊卡後還繼續吃，讓網友留言大讚超可愛！《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班～》KKTV 1/22 起每週三上架更新。

《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班～》由波瑠主演，山本耕史、森本慎太郎、倉悠貴、柏木悠共演，導演則由曾執導《殺人草莓夜》、《城市獵人》等夯劇的佐藤祐市擔任。描述擁有能像照片一樣記住曾經見過場景的能力，被稱為「相機眼」的刑警柊冰月（波瑠飾），與夥伴們一起挑戰困難社會案件的過程。

日前該劇舉行製作發表會，飾演巡查部長土屋健次郎的山本耕史透露，先前與波瑠合作時她還是剛出道的新人，能再次合作非常期待，也稱讚波瑠的領導力，是很棒的主演。被問到與角色的共同點時，他開玩笑說：「我和土屋的共通點就是外貌非常相似。」馬上被波瑠吐槽：「他每天都這樣！」展現兩人的好默契！

日劇《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班！》波瑠飾演有瞬間記憶力的刑警。圖/KKTV

SixTONES 成員森本慎太郎飾演團隊內的熱血擔當-穗村正吾，他表示自己與角色的共通點就是「很傳統」，透露自己很少線上購物，大多都會親自去百貨公司或超市買東西，這跟角色穗村不愛用網路搜尋、偏好用雙腳進行調查的傳統作風很像。飾演草食系刑警木皿啓介的倉悠貴表示自己跟角色一樣很宅，因此對這角色感很有有共鳴。飾演新人刑警瑞江律的男團「超特急」成員柏木悠則說自己在戲裡戲外都是團體內最年輕的成員，這點跟角色很類似！

由於主角有著瞬間記憶力的特殊能力，被問到自己希望擁有的能力時，波瑠表示，自己的眼睛很敏感，有時白天拍戲容易一直眨眼，因此希望獲得「能在刺眼的情況下睜開眼睛」的能力，另外也想要有可以避開危險的「怪力」，更許願「想演一個擁有怪力的角色。」健身控山本耕史則說想要「可以改變物體重量」的能力，表示每次去外地拍戲帶著訓練器材真的很重，希望攜帶的時候器材能變輕，笑稱是「肉體派」需求！有趣發言也讓現場哄堂大笑。《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班～》KKTV 1/22起每週三上架更新。

日劇《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班！》山本耕史飾演波瑠搭擋。圖/KKTV

日劇《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班！》波瑠與山本耕史一同追查難解案件。圖/KKTV

日劇公務員波瑠最新日劇《EYESEE ～瞬間記憶搜查．柊班！》KKTV 1_22起跟播。圖/KKTV

《EYESEE ～瞬間記憶搜查·柊班～》。圖/擷取自www.fujitv.co.jp/eyesee/