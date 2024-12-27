《魷魚遊戲2》超強陣容 回歸玩家PK新秀玩家

12月26日，備受矚目的韓國原創劇集《魷魚遊戲》（韓語：오징어 게임2，英語：Squid Game 2）第二季正式上線，這場廣受歡迎但危險至極的冒險競賽，再次吸引了456名參賽者參與。他們必須完成一系列看似簡單的兒童遊戲，爭奪巨額現金獎勵，失敗者則面臨致命懲罰。

在這部獲獎電視劇的第二季中，第一季的主角成奇勳（李政宰飾）依舊是核心人物。他決心揭開《魷魚遊戲》的幕後黑手，結束這場充滿血腥的生死遊戲。憑藉第一季贏得的財富，成奇勳展開了一場伸張正義的行動，專注於追蹤神秘招募員（孔劉飾），這名西裝筆挺的男人曾經在地鐵裡玩「達克吉」來引誘參賽者。然而，當他的調查取得突破時，他卻發現，想要摧毀這個組織，必須再次踏入遊戲，而這條道路遠比想像中的更加危險。

在新一季中，成奇勳將面對全新的挑戰，包括難以預測的新敵人和複雜的舊對手，同時也可能結識一些潛在盟友。這場高風險的旅程不僅考驗他的智謀與膽識，更將揭露遊戲背後更深層的秘密。

準備好重返遊戲的觀眾，別錯過我們為您整理的完整指南，帶您深入了解《魷魚遊戲》第二季的角色陣容，揭示英雄、惡棍及所有介於兩者之間的精彩人物設定。

李正宰 飾演成奇勳（#456）

關於角色：當我們在第一季第一次見到基勳時，他是一個苦苦掙扎的離婚賭徒，他進入魷魚遊戲是為了獲得足夠的錢來維持與疏遠的小女兒（趙亞仁飾）的關係。基勳設法贏得了比賽——但代價是什麼？

在第二季中，他決心不擇手段地擊敗魷魚遊戲。 「儘管他沒有權力或明確的策略來解決問題，但他確信的一件事是，這種情況絕不能再次發生，」李正宰告訴 Netflix。 「這種心態在他本賽季的動力中發揮了最大的作用。他有強烈的使命感，他必須改變這一切。

《魷魚遊戲》第二季，李正宰。圖/Netflix

李秉憲 飾演黃仁昊／吳零一（#001）

關於角色：這位神秘的主唱是《魷魚遊戲》幕後的傀儡師，也是2015年遊戲的獲勝者。在第二季中，我們將了解他為了保護比賽願意付出多大的努力。李和《魷魚遊戲》導演黃東赫共同開發了主唱的背景故事，將在第二季揭曉。 「我必須在第二季中描繪這些複雜、交織的情感，」李秉憲告訴 Netflix。 “這很有挑戰性，但作為演員，正是情感的複雜性吸引了我這個角色。”

《魷魚遊戲》第二季，李秉憲。圖/Netflix

魏化儁 飾演黃俊昊

關於角色：與奇勳一樣，也致力於永遠結束《魷魚遊戲》。第一季的某些啟示——例如他與主唱的意外聯繫——只會增強他的決心。

「他現在知道了（關於《魷魚遊戲》）的真相，但他無法從隊長那裡得到任何支持，並繼續獨自掙扎，因為他沒有證據，」魏化儁告訴 Netflix。儘管如此，俊昊還是無法被擊垮。 “他始終不動搖，在描繪他時，我專注於他堅定不移的目光。”

《魷魚遊戲》第二季，魏化儁。圖/Netflix

任時完 飾演李名器（#333）

關於角色：名器習慣了玩弄巨額現金。他是一位加密貨幣影響者，他的決定為他自己和他的追隨者帶來了災難。魷魚遊戲是他擺脫危險的財務困境的唯一出路。

《魷魚遊戲》第二季，任時完。圖/Netflix

姜河那 飾演姜大虎（#388）

關於角色：姜大虎是《魷魚遊戲》的另一位新競爭對手。他可能會成為奇勳對抗未來迫在眉睫的危險的盟友。

《魷魚遊戲》第二季，姜河那。圖/Netflix

李陣郁 飾演朴璟碩（#246）

關於角色：在遊樂園畫肖像的藝術家，為了支付罹患癌症的女兒的醫藥費而參加遊戲。

《魷魚遊戲》第二季，李陣郁。圖/Netflix

朴成焄 飾演趙賢珠（#120）

關於角色：一名特種兵出身的跨性別女性，為了籌措變性手術費而參加遊戲。在面對艱難的處境時展現出非凡的勇氣與領導能力。

《魷魚遊戲》第二季，朴成焄。圖/Netflix

梁東根 飾演朴容植（#007）

關於角色：為了償還賭博債務而參加遊戲。

《魷魚遊戲》第二季，梁東根。圖/Netflix

姜愛心 飾演張金子（#149）

關於角色：朴容植的媽媽，爲了守護兒子而努力。

《魷魚遊戲》第二季，姜愛心。圖/Netflix

李書煥 飾演朴正倍（#390）

關於角色：成奇勳的好友，一年前曾跟他一起賭馬，與妻子經營酒吧，但因為陷入經濟危機而參加遊戲。

《魷魚遊戲》第二季，李書煥。圖/Netflix

曹柔理 飾演金純熙（#222）

關於角色：李名器的前女友，當初因相信男友錯誤投資情報失去鉅額資金，參加遊戲後驚訝的發現前男友也在其中。

《魷魚遊戲》第二季，曹柔理。圖/Netflix

孔劉 飾演西裝男

關於角色：儘管他只出現在《魷魚遊戲》第一季的一集中，但他的存在卻令人難忘。這位專家將在第二季回歸，並帶來更深層的故事情節。孔劉告訴 Netflix。 “為了滿足粉絲對這個角色的期望，我感到壓力很大，但我盡力了。”

《魷魚遊戲》第二季，孔劉。圖/Netflix

Extending a heartfelt welcome to our players. Squid Game Season 2, arriving Dec 26. #SquidGame2



Gi-hun, Player 456

Myung-gi, Player 333

Dae-ho, Player 388

Gyeong-seok, Player 246

Hyun-ju, Player 120

Yong-sik, Player 007

Geum-ja, Player 149

Jung-bae, Player 390

Jun-hee,… pic.twitter.com/k0RbznT47V — Squid Game (@squidgame) 2024年12月4日

《魷魚遊戲》第二季。圖/Netflix

《魷魚遊戲》第二季。圖/Netflix

《魷魚遊戲》第二季。圖/Netflix