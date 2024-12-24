《鬼妹》越南版恐怖「灰姑娘」 殘酷情節遭列國中教材禁書

《鬼妹》改編自越南駭人傳說《阿心與阿甘》

勇奪越南雙週冠軍！票房賣座近千億盾（約合台幣1.2億），改編自駭人民間傳說的年度壓軸懼作《鬼妹》即將登台。《鬼妹》由《鬼怨偶》恐怖名導陳友進執導，翻轉越南知名故事《阿心與阿甘》，希望帶給觀眾陌生又熟悉的恐懼感。

《阿心與阿甘》被稱為越南版灰姑娘，除了有相同的繼母、宴會和掉鞋元素外，《阿心與阿甘》還多了如砍樹害死姊妹、將屍體做成魚露給繼母吃等恐怖細節，曾在當地因內容過於殘忍不宜收錄國中課本而引起爭議。

《鬼妹》保留了故事中的經典情節，並深入探索人物的個性和情感，更加碼撕臉皮、活人獻祭等橋段，恐懼加倍升級，導演於訪談中表示：「《阿心與阿甘》包含了很有發展潛力的恐怖細節，這是我們做為創作者的一大靈感來源。」《鬼妹》12月27日（週五）毛骨悚然。

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》由新生代越南甜心林清美（Lam Thanh My）擔綱主演，現年19歲的她自3歲出道起已累積許多作品，尤其《奪魂》裡的超齡演技讓人不寒而慄，獲封為「越南最可怕小孩」。

這回在《鬼妹》中林清美希望能扭轉自己童星的形象，展現更成熟的一面。劇中她不只得揣摩女主角阿甘的痛苦和憤怒；面部畸形的角色設定也帶來實質挑戰，讓她不得不學會用一隻眼睛演戲：「一開始不太習慣，面具壓在臉上很重，一邊眼睛完全被遮住了，所以很不舒服。」

《鬼妹》中阿甘因為出生時左臉上長著增生的畸形瘤而受到家人和村民的排擠及厭惡，面對這樣突破性的造型，林清美表示自己不害怕：「我唯一擔心的是沒能好好詮釋這個角色。」

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

越南影史最高成本製作，恐怖傳說席捲而來

為了呈現阿甘畸形瘤的重要面具，製片透露：「為了製作面具我們先量測了清美的臉，每個拍攝日前都要花1-2小時黏貼細節，再於眼周塗抹顏料，讓面具跟皮膚融為一體。每個面具造價約2000美元（約6萬5千元台幣），在整部電影裡我們大概使用了19個面具。」不只臉部的特效化妝下功夫，在戲服方面也是頗為講究，製片表示本片最大挑戰是群演人數眾多，部分場景多高達200-300人，服裝細節也比《鬼怨偶》更多：「《鬼妹》有很多角色，從一般鄉下人到仕紳等富裕階層，然後還有太子、太監、宮女和侍衛等，非常多樣」。

導演陳友進也說：「服裝製作過程分成三步驟，首先我和藝術家根據古代服飾的研究與參考圖創作草稿，然後將草稿發給歷史學家確認細節，最後送去電影服裝導演製作。」就連色彩也是經過燈光計算及人物性格訂製，劇中皇室婚禮的場景還出現了象徵貴族女性的圍巾。在演出途中由於氣溫炎熱，體感時常飆破42度，甚至讓穿著厚重戲服的演員們紛紛昏倒。

《鬼妹》故事描述當村長死去的女兒復活，一個遙遠的村莊開始發生一系列難以解釋的失蹤及死亡事件，意外揭開村中森林惡魔的驚人祕密，以及讓村長家族興盛的活人祭祀儀式…。《鬼妹》將於12月27日（週五）全台上映。

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

《鬼妹》。圖/車庫娛樂

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