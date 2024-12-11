《28年毀滅倒數》預告神秘發布《28天毀滅倒數》活屍續集詭譎迷人

琅琅悅讀／ 索尼影業
《28天毀滅倒數》。圖/索尼影業
《28天毀滅倒數》。圖/索尼影業

片粉絲來說，今年最震撼的消息，莫過於活屍神片《28天毀滅倒數》即將推出續集《28年毀滅倒數》，萬眾期待的首支預告片也終於曝光，令人不安又詭譎的畫面充滿重重謎團，旋即引發網路上的熱烈討論，推測這部新作與經典系列的關聯性。

《貧民百萬富翁》金獎導演丹尼鮑伊，攜手編劇大師艾力克斯嘉蘭，回歸撰寫全新的三部曲系列，憑藉著《28天毀滅倒數》走紅的席尼墨菲，也加入這次的黃金陣容擔任監製，並且網羅現今影壇最搶手的魅力男星，「獵人克萊文」亞倫泰勒強森擔綱這集的最後生還者，在末日後的世界對抗感染者和人性的考驗。其他重量級卡司還包括《哈利波特》系列的雷夫范恩斯，以及《追殺夏娃》的演技派女星茱蒂康默。

《28天毀滅倒數》。圖/索尼影業

於2002年上映的《28天毀滅倒數》，敘述由席尼墨菲飾演的快遞員吉米，在昏迷中醒來後，發現整個倫敦因為傳染性疾病成為了空城，除了需要提防狂暴的感染者之外，脆弱的人性更成為這個世界最黑暗的一面。《28天毀滅倒數》上映後不僅締造票房佳績，暴衝活屍類型對於日後如《陰屍路》等作品更有著深遠的影響，被網友譽為當代活屍神作當之無愧。

在最新曝光的預告片中，大家熟悉的活屍大軍又回來了，類似收音機的廣播聲音，預告著邪惡的勢力即將壟罩看似和平的家園。揹著弓箭的亞倫泰勒強森，帶著夥伴試圖在這黑暗的世界生存，用骷髏頭堆成的高塔，似乎暗示著更致命的威脅，將為人性帶來更多的考驗。28年後的末日世界，是往什麼方向發展，令人坐立難安的疑團即將解密。《28年毀滅倒數》將於2025年6月18日（週三）正式上映。

《28天毀滅倒數》。圖/索尼影業

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