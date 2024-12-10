《窺鏡》宋承憲x曺汝貞x朴智炫 韓媒盛讚：反轉與驚悚滿載

驚悚情慾鉅獻《窺鏡》由《人間中毒》宋承憲、《寄生上流》曺汝貞、《財閥家的小兒子》朴智炫精彩共演！《情慾對決》、《人間中毒》導演金大又攜手《魔女》系列作製作團隊精心打造！《窺鏡》故事敘述成鎮（宋承憲 飾）在尋找失蹤的未婚妻秀妍（曺汝貞 飾）時，與秀妍的後輩美珠（朴智炫 飾）陷入禁忌的愛慾關係，而下落不明的秀妍竟在離他們最近的地方，目睹這不可置信的一切。

《窺鏡》以唯美刺激的畫面和反轉不斷的情節，讓觀眾看到欲罷不能，多位韓國媒體也都掛名推薦本作，「STARNEWS」金娜妍記者：「超乎裸露的破格演出！」、「celuvmedia」全藝瑟記者：「反轉不斷，完全無法預測的結局！」、「JOYNEWS24」朴鎮英記者：「不同層級的限制級驚悚鉅獻！超乎想像的樂趣！」、「體育電視新聞」姜孝珍記者：「讓觀眾覺得被擺了一道的破格情節！」、「今日體育」徐智賢記者：「主角們的慾望激情碰撞！」

《鬼病院》朴智炫《窺鏡》全裸演出挑戰各種角度！感謝父母全力支持。圖/車庫娛樂

宋承憲透露當時得知朴智炫要參演《窺鏡》後，就看了她的作品《鬼病院：靈異直播》，宋承憲表示：「我自己一個人看《鬼病院》時，真的覺得很恐怖！而且我最近才聽說，原來朴智炫當年在準備出道時，參加《人間中毒》的試映會後，才下定決心要當演員呢！」宋承憲也對這奇妙的緣分感到不可思議。對此，朴智炫表示：「當時還在讀大學的我，看到了金大又導演、宋承憲、曺汝貞等演員，也讓我有了想成為演員的夢想。

《人間中毒》真的很好看，我也看過金大又導演的其他作品，沒想到我能後來參演他所執導的《窺鏡》，真的像在做夢一樣！」驚悚情慾鉅獻《窺鏡》本週五12月13日在臺上映！

《窺鏡》朴智炫感謝大前輩宋承憲會聽取後輩的意見。圖/車庫娛樂

《鬼病院》朴智炫《窺鏡》全裸演出挑戰各種角度！感謝父母全力支持！

今年30歲的朴智炫，出道後以《鬼病院：靈異直播》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《柔美的細胞小將》、《財閥家的小兒子》、《財閥X刑警》展現令觀眾印象深刻的精彩演技，這次她在《窺鏡》中展現大尺度的裸露戲也引起討論，對此她表示：「這對演員來說是很大的挑戰，說沒有壓力是騙人的，但我的壓力是擔心在拍攝現場時是否能好好地表現出來，在和導演、演員前輩們溝通後就比較有自信了。《窺鏡》這部作品讓我學到很多，在拍攝現場也備受關愛。」

朴智炫還透露導演金大又所拍攝的鏡頭都很美，且會具體地說明每一場戲的細節，因此她在拍攝現場都無條件地信任他，認為自己只要專注在演技上就好，朴智炫還表示：「我認為以各種角度拍攝床戲很重要，因為能展現出角色的不同心境，拍攝過程中我不曾感到疑惑，因為每個角度都有它的意義。」

朴智炫也希望能藉由《窺鏡》這部作品，讓更多人認識她這名演員，她表示：「不論什麼時候遇到《窺鏡》這部作品，我都會接演，因為真的很想飾演『美珠』這個角色。」朴智炫也透露父母對於她接演《窺鏡》的反應，她說：「我以前就常參加有裸露戲的作品的試鏡，父母在我成年後就很信任我、支持我當演員，雖然他們對於我接演《窺鏡》沒特別說什麼，但也沒有感到難過之類的，他們都很尊重我的選擇。」

此外，為了全裸演出，朴智炫也事先做了不少準備，她說：「練了芭蕾和進行肌力訓練，在拍攝《窺鏡》時，想像了什麼樣的體型符合『美珠』的形象，和導演討論之後，採取不節食、多運動的方式塑造身材，努力想展現『美珠』內心空虛的身材。」

《寄生上流》曺汝貞大讚朴智炫《窺鏡》超會演，戲變可愛少女。圖/車庫娛樂

《寄生上流》曺汝貞大讚朴智炫上戲超會演 下戲變可愛少女！

朴智炫也分享這次藉由《窺鏡》首次和宋承憲、曺汝貞這兩位前輩合作的感想，朴智炫表示：「宋承憲演員對我而言是位大前輩，我是看著他的《藍色生死戀》長大的，第一次跟前輩見面時，覺得好不真實，相處後覺得他很有人情味，也很喜歡說冷笑話！雖然他已經是位資歷豐富的演員，但他仍會聽取我的意見，真的很感謝他！」對於曺汝貞，朴智炫則說：「汝貞前輩所擁有的自信讓我覺得很帥氣，未來也很想成為像汝貞那樣的前輩，帶給其他後輩好的影響。」

《窺鏡》。圖/車庫娛樂

朴智炫也透露自己在拍攝時十分依賴曺汝貞，她表示：「『美珠』對我而言是很有挑戰性的角色，有許多必須苦惱的部分，汝貞姐十分擔心我會因為這個挑戰而受傷，還給我許多建議。其實我是不太會受傷的人，但光是有汝貞姐這樣的前輩在我身邊，就讓我感到很安心，即使她是位大前輩，仍一直幫助我、稱讚我，真的很愛護我。」朴智炫也認為因為有前輩們和工作人員們的照顧，才讓她能自在地拍攝《窺鏡》這部作品，展現出令人滿意的結果。

而曺汝貞也不吝稱讚朴智炫，她表示：「朴智炫讓我受到許多好的刺激，因此才能讓我好好地詮釋『秀妍』這個角色，是很可靠的夥伴。」曺汝貞透露在和朴智炫拍完某場重要的對手戲後，她對朴智炫說：「智炫啊，妳真的很棒耶！」朴智炫害羞地向她說謝謝，曺汝貞對此表示：「我深陷於智炫的魅力中進行拍攝，我在她那個年紀時，演技應該沒有像她那麼好，我真的這麼覺得！」曺汝貞還說：「下戲後也會和智炫一起吃飯，在聊天的過程中發現她私下就像個孩子、少女一樣，面對作品時非常專業，但私下又非常可愛！」驚悚情慾鉅獻《窺鏡》本週五12月13日在臺上映！

《窺鏡》。圖/車庫娛樂

《窺鏡》。圖/車庫娛樂

《窺鏡》。圖/車庫娛樂

《窺鏡》。圖/車庫娛樂