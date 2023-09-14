奧地利「林茲電子藝術節」 臺灣數位藝術作品奪大獎

超過 40 年歷史、全球最大的數位藝術節「奧地利林茲電子藝術節」（Ars Electronica Festival），常以結合藝術、文化與科技的多元視角回應時代脈動。

今年主題為「Who Owns the Truth?」（中譯：誰擁有真相？），臺灣作品表現亮眼，不僅有兩件作品《Inter net》及《迴映》獲得「林茲電子藝術獎」新動畫藝術類（New Animation Art）榮譽獎，整個藝術節共有近 50 件作品參展，盛況空前。

文化內容策進院（文策院）今年持續與「林茲電子藝術中心」合作，藝術節期間舉辦議題講座與國際交流會。對於臺灣今年參展盛況，文策院院長盧俊偉表示，臺灣的科技以人為本且科技產品及服務具有國際聲量，加上創作能量豐沛，在文化科技領域的創作者一直挑戰以人文與藝術突破科技的邊界，而非讓科技定義我們的生活。

今年共有 50 件作品參展且兩件獲獎，是各方長期累績的成果。我們將持續深化國內文化科技創作者、業者與國際的連結與合作，增加臺灣創作者及作品的國際能見度及跨域合作機會，讓臺灣文化科技實力產生國際影響力。

在文策院舉辦的臺灣交流會中，林茲電子藝術節營運長 Martin Honzik致詞（文策院／提供）

林茲電子藝術中心藝術節營運長 Martin Honzik 表示，來自臺灣的作品多元且獨樹一格，令人印象深刻。今年藝術節很榮幸能展出這麼多的臺灣作品，也邀請許多臺灣創作者與會，探討科技如何為人類服務。

透過與文策院的合作，今年在林茲開花結果，不只建立更多與臺灣的友好橋樑，更能提供文化科技創作者一個自由表達、呈現多元文化的環境與國際舞台，加乘成效，邁向藝術文化、科技與社會共榮的未來。

今年有兩件臺灣作品獲得「林茲電子藝術獎」新動畫藝術類（New Animation Art）榮譽獎，分別是兩位藝術家陳姿尹、莊向峰組成的「陽春麵研究舍」所創作的《Inter net》，以及由陳昱涵、許晴雯、張瑞心、詹麗華、簡彤恩與吳沛錡等人創作的VR動畫作品《迴映》。

《迴映》獲得「林茲電子藝術獎」新動畫藝術類（New Animation Art）榮譽獎。（文策院／提供）

此外，獲獎項提名或入圍的臺灣作品，還有鄭先喻創作的《這可能是你》，獲「S+T+ARTS」獎項提名，在「S+T+ARTS」展區展示。蘇匯宇的《太空戰士：酷兒時間、逃逸與靈魂的緊急疏散 》則入圍現代汽車贊助的第五屆「VH AWARD」獎項決選名單，於藝術節期間在「Deep Space 8K」專區中展演。

參展作品來自工研院、虛實展演發展協會、國立臺灣師範大學、國立臺北藝術大學新媒體學系、國立清華大學、國立陽明交通大學等單位，以及黃心健、鄭淑麗等多位藝術家們，總計將近 50 件作品，創下臺灣作品參展新紀錄。

《這可能是你》於「S+T+ARTS」展區展示。（文策院／提供）

《太空戰士：酷兒時間、逃逸與靈魂的緊急疏散 》在「Deep Space 8K」專區中展演。（林茲電子藝術節／提供）

文策院於當地時間 9 日舉辦的「Not your data? Open relationship between culture and technology」講座，集結黃心健、陽春麵研究舍、工研院專案副理柯惠晴、數位發展部制度工程師黃彥霖、文策院法籍顧問敖瀚林等六位講者，由 g0v 成員陳依靖主持，以創作者、技術業者及政府單位三方角度，討論科技演變帶來的正反影響，透過技術開發等優勢，可以讓創意內容不被現有平台霸權支配，且有多個單位的協力與長期支持，期望能建構多元完整的文化科技產業生態系。

講座後的臺灣交流會，更吸引了來自加拿大 MUTEK 國際電子音樂節代表、智利外交部視覺藝術部門代表、文化科技研究網絡 Hexagram 成員等不同國家及領域的創作者到場。透過交流，讓國際藝術家與產業人士更深刻了解臺灣的文化科技內容生態系，期待有機會將臺灣的內容、人才與產業帶到全世界。

●線上展出名單及活動資訊：https://drive.google.com/file/d/1s8S773lgX3pKBob-BKhtCwd9GFxXihCm/view

文策院於林茲電子藝術節舉辦講座，由左而右依序為主持人陳依靖、陳姿尹、莊向峰、黃心健、柯惠晴、黃彥霖、敖瀚林（文策院／提供）

文策院舉辦的臺灣交流會，有來自各地的創作者與業者參與，現場氣氛熱絡。（文策院／提供）