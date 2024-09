《芭比》原創劇本驚見髒話！PINK POWER的經典名言

芭比娃娃自誕生以來,60多年依舊風靡全球,成為很多人共有的童年記憶,同時也成為獨樹一幟的文化標誌。《芭比》首次以真人電影的形式將這一玩具超級IP搬上銀幕,開啟今夏全世界最盛大的粉色盛宴!

影片完美還原粉紅芭比樂園,大到浪漫至極的粉紅沙灘、不同款式的芭比夢幻屋、粉色街道、敞篷跑車,小到芭比日常使用的梳子、蝴蝶結、耳環、項鍊等,100%複刻細節滿分,足以讓每一個芭比粉絲激動到尖叫。

《芭比》劇照。圖/CATCHPLAY

身兼主演和監製的好萊塢女星瑪格羅比Margot Robbie,全程參與電影的開發和製作,曾透露充滿繽紛奇想和瘋狂幽默的《芭比》劇本最初版本其實更大膽,讓她嚇到下巴差點掉下來。

而編導葛莉塔潔薇Greta Gerwig日前受訪時終於揭露《芭比》初版劇本被打槍的原因,她笑說:「我們本來想在劇本第一頁加入一句髒話台詞,但最後被刪掉了。

那句話是由旁白海倫米蘭Helen Mirren說的,我們還有她用正宗英國腔講那句台詞的錄音檔,只可惜所有人聽了都覺得不妙,所以沒有被放進電影裡。」

除了被刪掉的髒話台詞,《芭比》還有許多台詞值得深思,下面一起來看看,哪一個金句你最喜歡。

Without your tacit consent,who can look down upon you

沒有你的默許,誰能把你看扁。

Live in your dream.

留住你的夢想。

You are braver than you think.

你比你想像中勇敢。

The most beautiful thing you can be is yourself.

你能做到的最美麗的事情就是做你自己。

We are all princesses,but the crowns we have are dazzling.

我們都是公主,只是分別有的皇冠比較炫。

It is literally impossible to be a woman.

當一個女人很難。

We were only fighting because we didn’t know who we were.

我們會爭吵,原因是出自不夠瞭解自己。

The real world’s not what I thought it was.

真實世界原來不是我想像中的美好。

The real world is not perfect, but you inspire me.

真實世界並不完美,而你給了我許多勇氣。

Women hate women. And men hate women. It’s the only thing we all agree on.

女人討厭女人,男人也討厭女人。這是我們唯一的共識。

We mothers stand still so our daughters can look back to see how far they have come.

我們身為母親的,會靜靜待在原地,好讓女兒轉身回頭時,能知道她們走了多遠。

It is the best day ever. So was yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever.

今天最美好的一天,昨天也是,明天也會是,直到永遠。

Barbie is a doctor and a lawyer, and so much more than that.

芭比不只是一位醫生,也是一名律師,以及很多很多身份。

You have to figure out who you are without me.

你要繼續找尋自我,即便沒有我在身旁。

Nobody looks like Barbie, except, of course, Barbie.

沒有人會像芭比一樣完美,除了芭比。

Humans only have one ending. Ideas live forever.

人類只有一種結局,但思想卻能永留存。

Even the smallest person can make a big difference。

即使是最渺小的人也能創造巨大的改變。

Magic happens when you believe in yourself.

當你相信自己時,魔法就會發生.

《芭比》電影中的金句可不止這些,電影本身也值得一看。

