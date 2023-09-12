《無與倫比的美麗》陳曉x古力娜扎 三十而立好焦慮

LINE TV熱播陸劇《無與倫比的美麗》由陳曉、古力娜扎主演，描述了30歲年輕人所遇到的青年危機，以及面對「三十而立」就該有車有房有婚姻的壓力，必須不斷在職場、愛情上探索的旅途。

最新劇情當中，陳曉的表妹陳小紜因為在結婚紀念日當天抓到渣夫帶小三開房，當場爆發激烈衝突，結果被渣夫推下樓梯導致流產，還到處造謠詆毀陳小紜，氣得閨密古力娜扎直接衝到渣夫的公司大鬧一場，陳曉也忍不住揍翻渣夫，怒嗆對方：「不要欺負我們李家沒兒子！」

《無與倫比的美麗》陳曉暴打表妹渣夫(圖/LINE TV)

對此，陳小紜在歷經一連串打擊後，也終於鐵了心要離婚，讓觀眾看得大呼過癮。《無與倫比的美麗》LINE TV每天晚上10點更新。

陳小紜所演出的「李念歡」是戀愛腦代表，多次被渣夫矇騙情勒仍不願面對現實，其中一個原因正是覺得「我馬上就是30歲的老女人了，那離了婚帶個孩子，以後誰還敢娶我。」展現出對年齡的不安，但戲外陳小紜先前受訪時曾談論過，關於年齡門檻她並不感到焦慮，坦言：「20多歲的時候，那種不安和迷茫，會讓我在遇到事情遇到人的時候都沒那麼堅定，是容易做錯選擇的年紀，現在30多歲，反而踏實了，知道自己現階段要的是什麼。」

《無與倫比的美麗》古力娜扎拿大聲公到閨密渣夫公司討公道(圖/LINE TV)

《無與倫比的美麗》陳小紜(右一)被渣夫推下樓梯流產，古力娜扎(左一)與陳曉(左二)前來探視(圖/LINE TV)

女主角古力娜扎則對媒體表示：「在30歲之前，自己可能還會有一些害怕，會有各種各樣的擔心和顧慮，但當真的邁入30歲這個年齡，才發現無論是工作還是生活，都沒有太大的改變，一切也都在往好的方向發展，內心正在慢慢變強大，心智也越來越成熟，相比於擔心和害怕，肉眼可見的成長更讓我心喜。」覺得任何時候重新開始都不算晚，需要保持一直向前的勇氣，就可以克服困難。

LINE TV好劇不間斷，除了韓東君、蔡文靜主演的都會愛情劇《裝腔啟示錄》躍升成為陸劇黑馬，李蘭迪、王陽的《一路朝陽》也因為寫實刻畫了職場小人物的生活而打動人心。想看更多精彩內容，請上LINE TV官網與下載APP觀看。還有免費貼圖快來下載！LINE TV 推出與潮流插畫家Kurt Wu合作的貼圖「戲劇人生」只要完成指定任務就能獲得免費貼圖，詳情請見：https://campaign-static.linetv.tw/post/20230524083650.html

《無與倫比的美麗》陳小紜抓包渣夫結婚紀念日帶小三開房(圖/LINE TV)

《無與倫比的美麗》陳小紜抓姦在床，渣夫還理直氣壯(圖/LINE TV)