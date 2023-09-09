鄭花甲來了！盧廣仲現身 《地獄里長》尋找阿嬤哭笑到最後

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》開播以來劇情反轉不斷，今（9）晚迎來最終大結局。林哲熹戲裡尋找阿嬤的地獄之旅即將走完最後兩殿，搶先曝光地獄第九殿「手足殿」邀來史上最年輕的三金滿貫得主盧廣仲客串殿主，

林哲熹自曝是其忠實歌迷，兩人將在地獄裡上演難分難捨的抱抱戲碼；地獄第十殿「未來殿」殿主一角邀請到邱勝翊（王子）擔綱壓軸客串，不僅特殊造型吸睛，更有吊鋼絲與聲音模仿的精彩演出。

林哲熹與嚴正嵐劇中一步步揭開25年前的死亡真相，嚴正嵐卻遭惡勢力再度綁架，拍攝時更險遇滅頂危機，此外，一直跟在林哲熹身旁的楊傑宇也將面臨生死未卜的緊張局面。官方粉絲團今日釋出「地獄十殿殿主」花絮，公開完整版殿主客串卡司。導演瞿友寧今晚率演員群齊聚最終回映後直播，要陪觀眾粉絲一起哭笑到最後。

林哲熹劇中為了想再見阿嬤一面，開啟勇闖地獄十殿的旅行，劇情邁入尾聲，壓軸兩殿的地獄殿主隨之曝光。地獄第九殿「手足殿」邀來盧廣仲客串現身，繼《花甲》電視劇與電影版後以客串身份跟瞿友寧導演合作，他不改幽默本色表示：「收到劇本覺得一天就可以收工很開心！場景很黑，不太適合農曆七月去。」

《地獄里長》盧廣仲（上）驚喜客串地獄第九殿「手足殿」殿主，下為林哲熹。圖/風起娛樂

雖然戲份不多，盧廣仲對殿主角色相當有想法，「覺得角色很玄，感覺需要一些奇怪的設定，就亂想出一些跟自身有點差距的特性。」此舉令導演瞿友寧非常認同，於是答應讓盧廣仲「畫」上鬍子來演出，「因為他覺得地獄設定有頑皮的氣氛，殿主應該有鬍子或是奇特的講話方式、笑聲，可能也跟廣仲本人有點調皮的個性有關。」

林哲熹當得知盧廣仲要來客串演出，坦言心情既緊張又興奮，「因為我一直有聽他的歌，有一種歌迷見偶像的心情，我們趁拍戲空檔聊了很多，廣仲本人非常健談，還推薦了我一位作家的書。」兩人將有一場「親密」對手戲，林哲熹要以「無尾熊式」的姿勢，緊緊抱住盧廣仲不放，對此盧廣仲回應：「覺得哲熹很討人喜歡，可以跟他抱一整天！」

導演瞿友寧也分享拍攝當天其實遇到不少狀況，「那天特別奇怪，不僅劇組發電機卡在半路，拍攝中途還有醉漢出現一度中斷拍攝。廣仲尤其辛苦，他必須在半夜的深山中不停地被吊來吊去，但是演員們都沒有覺得苦，不過在荒郊野外整體氣氛確實非常詭異，為了確保安全大家都不敢單獨行動。」

《地獄里長》林哲熹（右）劇中前往墓園向父母稟告當年案情的真相。圖/風起娛樂

地獄第十殿「未來殿」殿主邀來邱勝翊（王子）客串壓軸登場，貌似「牛魔王」般的牛角銀髮裝扮，令人眼睛為之一亮，邱勝翊開心表示：「先前就與瞿導合作過，拍攝當天吊了一整天的鋼絲印象很深刻，劇中還需要模仿幾位角色講話，因為沒看過完整劇本，對其他角色不太熟悉，很感謝瞿導在現場親力親為地表演一次讓我演繹，幫助我更快進入角色。」

《地獄里長》王子邱勝翊頂「牛角銀髮」造型坐鎮地獄第十殿「未來殿」。圖/風起娛樂

邱勝翊跟劇裡大部分演員都是第一次合作，對嚴正嵐最有印象，這也讓林哲熹開玩笑直呼吃味，「當天王子來了之後，嚴正嵐一直都在跟他聊天，我在旁邊嚷嚷說，五個月的相處抵不過五個小時啦！」嚴正嵐則笑稱：「覺得王子人很親切，雖然是第一次合作但聊得很開心，沒發現一凡（林哲熹角色名）吃味耶！」拍攝當天恰巧是邱勝翊生日，劇組專程準備蛋糕為他慶生，讓他感到相當窩心。

嚴正嵐劇中遭綁架多次，最終回還有一場被吊在碼頭岸邊的驚險綁架戲，嚴正嵐印象深刻透露：「當時只知道如果漲潮後還沒有被拉上去，我就會被淹沒，而且戲裡我依舊穿著高跟鞋，身後的土層有很多貝殼碎片，因此會有點刮人，記得被拉上來後，高跟鞋的鞋跟都被刮得坑坑疤疤的，算是很有趣的被綁經驗，還好沒漲潮。」

《地獄里長》今晚大結局，林哲熹（左）、嚴正嵐將遇險，劇情再反轉。圖/風起娛樂

《地獄里長》大結局播出在即，嚴正嵐感謝大家的支持，「每週都很感動《地獄里長》出現在各平台的排行榜上，希望即使20集播完之後，也還能有更多朋友跟上追《地獄里長》的步伐。」

「里長」林哲熹則感性表示：「謝謝大家陪我們走完這趟旅程，跟劇組一起拍了快五個月，一起去了全台灣這麼多地方，各個難以想像的事物以及難忘的時刻，這對我來說是一趟心靈治癒的旅程，希望羅一凡會是大家最喜歡的里長！」

《地獄里長》鄭人碩（左）與資深演員林在培飾演父子，關係緊張一觸即發。圖/風起娛樂

監製暨導演瞿友寧由衷感謝觀眾一路以來的陪伴，「希望《地獄里長》能讓大家感受到，生命中遇到任何困難之後都還能帶著希望的心情，也期許曾經歷過生離死別的朋友們，能找到另一種希望，並且願意相信離開我們的親人，可以在另一個更美好的平行時空，繼續跟我們有某種程度的心電感應。」

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》由風起娛樂、氧氣電影聯合製作，監製暨導演瞿友寧率洪子烜、李青蓉共同執導。故事講述每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長羅一凡（林哲熹飾），在遇上篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師趙暖（嚴正嵐飾），與風度翩翩、溫暖浪漫的菁英律師溫為仁（鄭人碩飾）後，一連串的突發案件接二連三地開始發生，伴隨著「信神」與「法律」的衝突辯證，各類離奇懸案等待破解的同時，隱藏在三人間巨大的秘密也漸漸浮現。

《地獄里長》每週六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。每週日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+上架。三立都會台每週五晚間10點播出。每週更新2集，全劇共20集。