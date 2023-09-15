《自由之聲》真實事件改編 比軍火毒品更邪惡的交易是「孩子」

琅琅悅讀／ biya
《自由之聲》劇照。圖／CATCHPLAY
《自由之聲》劇照。圖／CATCHPLAY

獨立《自由之聲》（Sound of Freedom）是2023年最具爭議的電影。於7月4日獨立紀念日在北美上映，上映三週票房突破一億美元，外媒大讚是今年獨立電影票房奇蹟。知名影評網站「爛番茄」超萬名觀眾給予本片99%好評。

《自由之聲》宣傳海報。

《自由之聲》電影內容由真實事件，講述美國國安局探員提姆·巴拉德（Tim Ballard），負責追查兒童相關案件，在一次的任務中將小男孩從殘暴的犯罪組織中解救出來，並得知男孩的姐姐也同樣受害其中，經過一番思考，提姆決定前去搶救，未料卻被政府高層阻止，不允許他再持續追查，提姆毅然決然的辭去工作，並深入叢林，誓言要把女孩及孩子們從煉獄中解救出來。

所有營救行動，基於一個信念：「上帝的孩子是非賣品（God’s Children Are Not for Sale）」！

《自由之聲》將於9月22日上映。

《自由之聲》劇照。圖／CATCHPLAY

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