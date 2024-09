《自由之聲》真實事件改編 比軍火毒品更邪惡的交易是「孩子」

獨立電影《自由之聲》(Sound of Freedom)是2023年最具爭議的電影。於7月4日美國獨立紀念日在北美上映,上映三週票房突破一億美元,外媒大讚是今年獨立電影票房奇蹟。知名影評網站「爛番茄」超萬名觀眾給予本片99%好評。

《自由之聲》宣傳海報。

《自由之聲》電影內容由真實事件改編,講述美國國安局探員提姆·巴拉德(Tim Ballard),負責追查兒童人口販賣相關案件,在一次的任務中將小男孩從殘暴的犯罪組織中解救出來,並得知男孩的姐姐也同樣受害其中,經過一番思考,提姆決定冒險前去搶救,未料卻被政府高層阻止,不允許他再持續追查,提姆毅然決然的辭去工作,並深入哥倫比亞叢林,誓言要把女孩及孩子們從煉獄中解救出來。

所有營救行動,基於一個信念:「上帝的孩子是非賣品(God’s Children Are Not for Sale)」!

《自由之聲》將於9月22日上映。

《自由之聲》劇照。圖/CATCHPLAY