真人版《芭比》不科學踮腳畫面 瑪格羅比揭拍攝祕辛

榮登2023年全球票房冠軍、大賣13.8億美元的超夯電影《芭比》(Barbie)，即將於9月12日在CATCHPLAY++影音平台飆速上架。

《芭比》從開拍到上映以來話題不斷，好萊塢女星瑪格羅比Margot Robbie戲裡戲外都完美化身真人芭比，從頭到腳每個細節都不馬虎，瑪格羅比受訪時也特別分享讓影迷嗨翻的芭比踮腳幕後秘辛，這一幕竟完全沒有使用任何特效，而是使用最傳統的方式拍成，她說：「那一幕大概拍了八次，我們在高跟鞋底下黏了雙面膠，這樣我抬起腳往前走的時候，鞋子才不會跟著起來。

我沒有吊鋼絲，而是抓著攝影機上方的桿子，慢慢讓腳離開鞋子。」而她認為芭比真人化之所以成功，全都歸功於大量的假髮，光是主角典型芭比就有多達48頂假髮，她說：「我想不到有任何一部電影比《芭比》使用更多的毛髮，因為每頂假髮都是一般人十倍的髮量，髮長及腰而且有各種有趣的造型。假髮真的是芭比的靈魂，因為那些蓬鬆的秀髮增添了夢幻感，讓我們看起來跟人類不一樣。」

《芭比》劇照。圖／CATCHPLAY

除了瑪格羅比精湛完美的演出，在《芭比》中飾演男主角肯尼的男星雷恩葛斯林Ryan Gosling也從一度不被看好成為大家認可無可取代的肯尼，帥氣和搞笑兼具超級搶戲，連同樣飾演肯尼的新生代男星舒提加特瓦Ncuti Gatwa都被圈粉，他笑說：「有一次我跟導演葛莉塔潔薇Greta Gerwig講話的時候，我一轉身發現雷恩葛斯林正看向我，他的眼睛好藍讓我一度失去平衡，我深陷在他藍藍的眼睛裡。」

導演葛莉塔潔薇也直呼雷恩葛斯林實在太好笑，讓好幾幕都NG重拍，她說：「我印象中最常NG的狀況是，瑪格常常因為雷恩笑場，有幾幕甚至得透過剪輯處理，我們必須在瑪格嘴角失守露出笑意之前把畫面剪掉。而雷恩總是很嚴肅且投入地扮演肯尼，但他常常演到最後都會被自己逗樂而爆笑出來。」

《芭比》劇照。圖／CATCHPLAY