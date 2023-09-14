《成功補習班》藍正龍人生故事 詹懷雲x邱以太「賀爾蒙」噴發
今年最不可錯過校園青春成長故事電影《成功補習班》，由金鐘視帝藍正龍自編自導，改編自他的真實人生故事。9/5舉辦媒體試片，許多媒體看完後都大讚導演藍正龍溫柔且成熟地表現青春課題，詹懷雲及邱以太的自然、可愛演出也圈粉無數。
電影重回90年代復古學生時期，像是0204惡作劇電話、解碼眼鏡、寫真集女星等充滿回憶及青春賀爾蒙小物，其中一場「打手槍意外」，更是讓詹懷雲全裸上陣，大銀幕獻上渾圓結實翹臀，他害羞表示：「印象非常深刻！」
此外，片中亮點還有巫建和飾演的跨性別角色，為了演出讓他吃盡苦頭，不僅練習穿著10公分的細高跟鞋，還必須忍耐不能運動讓體重瘦了6公斤。《成功補習班》電影將於9/15(五)-9/17(日)連三天搶先舉辦口碑場，9/22(五)全台盛大上映。
由藍正龍執導的電影《成功補習班》，重新還原90年的的補習班學生生活，片中重現當年的「賀爾蒙」象徵，除了解碼眼鏡、寫真集女星，電影裡還設定了一場超痛的「打手槍意外」，不僅讓詹懷雲全裸上場，獻上翹臀的大銀幕初體驗，還只穿一條內褲流浪在市區，被公車司機收留。詹懷雲表示非常印象深刻，他害羞地表示：「因為這是我第一次坦誠相見，但是導演有幫我清場，給了我很多安全感。我就可以很放心，很放鬆的投入。」
此外，片中談到許多青春成長性別議題，其中巫建和挑戰飾演跨性別角色，他表示：「我當初接到這個劇本，就很想要挑戰看看，尤其對我來說，我沒有演過這麼外放，完全就是另外一個人的角色。」直到定裝時，腳踩10公分細高跟鞋練習走路，讓巫建和大喊吃不消：「我有點後悔，這角色太難了！」
為了熟悉踩高跟鞋，巫建和每天生活都穿著高跟鞋，不只邊穿邊洗衣服、整理房間，甚至出差工作也隨身攜帶，還因此嚇壞身旁工作人員。而喜愛運動的他也只好先暫緩，讓自己的身體線條不要這麼明顯，瘦身將近6公斤。
為了演出跨性別角色，巫建和不僅看了許多紀錄片做功課，導演藍正龍也跟他分享身邊朋友的真實故事，讓巫建和放心地說：「開拍之後，其實就不需要想這麼多，我認為片中每一個角色最終就是在講愛這件事。」
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