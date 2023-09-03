提升臺灣影視內容前進國際市場商機 文策院攜手Netflix合作舉辦工作坊

為協助臺灣業者走向國際，文化內容策進院（文策院）持續與多個國際組織與串流平台合作，9月1日與 Netflix 合作舉辦「NETFLIX x TAICCA 合作實務工作坊」，藉由多位來自新加坡、日本的 Netflix 負責內容、產品創意、地區語言、後期製作、法務等資深團隊成員，分享全球市場趨勢、著作權相關法規等主題，期能加速拓展臺灣與國際市場的連結。

文策院今日與 Netflix 合作舉辦「NETFLIX x TAICCA 合作實務工作坊」，協助臺灣業者走向國際。(圖/文策院)

文策院董事長蔡嘉駿表示，臺灣影視作品在全球具有越來越高的競爭力，也需要在製作上更貼近銷售及市場，這也是本次與 Netflix 合作的重要目標之一。文策院也持續與各國際組織、串流平台等各單位合作，增加臺灣業者走向國際的機會、創造更多元的商機。

NETFLIX華語內容經理王佩儀 （Janslle Ong） 說：「很感謝能與文策院攜手舉辦此次的合作實務工作坊，近年臺灣有許多優秀的作品，且我們對於臺灣的影視作品的製作環境充滿信心。我們希望與更多優秀的臺灣創作團隊合作，結合 Netflix 串流平台的國際優勢，與精準的個人化推薦，持續為全球觀眾創造最優質的臺灣華語影視內容。」

Netflix 因具國際通路及市場影響力等優勢，文策院與 Netflix 自2022年簽訂合作備忘錄以來，雙方積極合作，期待藉由影視領域的開發、產製及行銷上進行密切合作，希望創造更多臺灣優質原創內容推往國際的機會。

工作坊現場近150位影視從業人員參與活動，Netflix團隊方提供許多製作與技術層面上的寶貴知識，臺灣創作者與製作團隊也回饋了許多意見。

工作坊吸引近150名影視從業人員參與。(圖/文策院)

十三月股份有限公司製片人詹于珊說：「這次的分享讓我們知道一個全球化的串流平台，是如何思考與設計產品，因此更了解與國際平台合作要考量到哪些面向，也體會到未來若要進行國際合作，打的就會是團體戰。」

簡單想娛樂內容總監廖健行也表示，過去臺灣影視從業人員大多只進行製作方面的工作，在現今串流時代要走出去難免會遭遇到挑戰，此次透過文策院與 Netflix 合作的工作坊，有助於建立在前期就要規劃發行期的細節，未來希望文策院能將這樣的活動擴大舉辦。