慎看！恐怖大師「溫子仁」12部電影 招魂修女、豎鋸老頭雙雙回歸

華裔導演溫子仁(James Wan),1977年生於馬來西亞,5歲時隨父母移民到澳洲。

在世界最恐怖十部電影中有不下兩部來自溫子仁。《電鋸驚魂》、《死寂》、《潛伏》、《招魂》這幾個系列,都是大師級水準,被尊為「恐怖大師」、「好萊塢大師」。其中《電鋸驚魂》籌拍只用了5天,拍攝僅用18天,上映後卻口碑爆棚、狂攬全球1.03億美元的票房。

溫子仁的作品結合了西方恐怖電影的血腥場面,又有中式恐怖電影的強烈壓迫感,通過營造陰森的氛圍,層層遞進的渲染,逐步增加恐懼感,讓人心驚膽戰。

以往我們看到的好萊塢恐怖片,總以血腥畫面見長,但溫子仁的戲,加了一些內涵在裡面。《電鋸驚魂》系列後,溫子仁開始構建一個完整的恐怖片宇宙,他從時空、宗教、歷史等各方面精細勾勒,完善了自己系列電影的閉環邏輯。

以下介紹溫子仁於2016-2023年間上映的12部電影。

2023年上映。《奪魂鋸X》(Saw X)是一部美國恐怖片,《奪魂鋸系列》第十部電影,由凱文•格勞特執導,喬許•史托伯格和彼得•高德芬格共同編劇。系列開創者、恐怖大師溫子仁強勢回歸監製主導。

《奪魂鋸X》的故事背景設定在《奪魂鋸》和《奪魂鋸2》之間,一直為腦癌所苦的約翰克萊默,決定前往墨西哥接受高危險的實驗性手術,結果沒想到整場手術都是騙局,因此決定要用自己的「特殊技能」來教訓這些惡徒!鼎鼎大名的拼圖殺人魔這次化身「反英雄」,對抗壓榨弱勢的詐騙集團。

2023年上映。《鬼修女II》(The Nun II)是一部美國超自然恐怖片,由麥可•查維斯執導,阿克拉•庫珀編劇。該片為2018年電影《鬼修女》的續集,「厲陰宅宇宙」的第九部作品。

劇情承接第一集,地點從羅馬尼亞轉移到了法國,時間設定在1956年,也就是首集近4年之後。艾琳修女的好友Maurice,在法國一所寄宿學校擔任雜工,但卻突然被鬼修女附身,連帶Maurice服務的學校,也受到了暗黑力量的襲擊。在經過一場恐怖事件後,艾琳修女前往法國調查事件的真相,當Maurice體內的惡魔準備逃脫時,艾琳修女面臨更大的挑戰,不得不與鬼修女瓦拉克,再次展開正面對決。

NO.3 《窒友梅根》

2023年上映。《窒友梅根》(M3GAN)是一部美國科幻恐怖片,由傑拉德•約翰史東執導,阿克拉•庫柏及溫子仁擔任監製。

故事講述機器人專家潔瑪為了照顧失去父母的侄女凱蒂,特別開發出一款人工智慧玩偶「梅根」(M3GAN)與凱蒂作伴。梅根能夠藉由聆聽以及觀察學習人類行為,並且成為她照顧的小孩的朋友、老師、玩伴和保護者。當潔瑪將梅根和凱蒂配對,試圖解決照顧凱蒂這個孤兒和紓解她工作壓力這兩個問題,卻延伸出連串失控且可怕的事件。

NO.4 《疾厄》

2021年上映。《疾厄》(Malignant),是一部美國恐怖片,由溫子仁執導,阿凱拉•庫柏撰寫劇本,溫子仁、英格麗•畢蘇和庫柏撰寫故事。

故事講述在美國郊外的一家康復醫院中,537號病房突然狂風大作,醫生、護士相繼被一股邪惡力量扔出病房,主治醫生似乎不是第一次遇到這種事了,於是便用麻醉槍打暈了房間裏的怪物,但這次的代價卻非常慘烈,有三四名護士死在了對方的魔爪之下,醫生看著眼前的一切,驚恐的喊出了一個名字,加百列。

NO.5 《厲陰宅3:是惡魔逼我的》

2021年上映。《厲陰宅3:是惡魔逼我的》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It),是一部美國超自然恐怖片,由麥可•查維斯執導,大衛•萊斯利•強森-麥古德瑞克撰寫劇本,強森-麥戈德里克和溫子仁撰寫故事。該片為2016年電影《厲陰宅2》的續集、厲陰宅宇宙的第八部作品。

本片以1980年至1981年發生的「Trial of Arne Cheyenne Johnson」事件(或名為「Devil Made Me Do It case」)為改編。華倫夫婦的真實檔案,該片揭露了一則集恐怖、謀殺與未知惡魔,令人寒毛直豎的故事,讓即便身為資深超自然現象調查者的艾德和羅琳華倫也感到害怕。在這個他們偵辦過最聳人聽聞的案件中,一開始他們要拯救一名年輕男孩的靈魂,接著他們經歷了前所未見的遭遇,並遇見了全美第一位以惡魔附身做為殺人抗辯理由的謀殺嫌犯。

NO.6 《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》

2021年上映。《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw),是一部美國恐怖電影,由戴倫•連恩•布斯曼執導,喬許•史托伯格和彼得•高德芬格共同編劇。該片為「奪魂鋸系列」的外傳作品。《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》為「奪魂鋸系列」第9部作品,但此片並非續集,也不是重啟之作,而是提供一個新的視角來看奪魂鋸。

故事講述老鳥警探帶領警探調查慘絕人寰的連續殺警案,關於「拼圖殺人魔」重出江湖的傳言,再度勾起所有人心中的恐懼。這次新的遊戲規則,似乎直衝著警察而來。每個命案現場留下的「死亡漩渦」,將把他們捲進難以抽身的血腥深淵之中。

NO.7 《安娜貝爾回家囉》

2019年《安娜貝爾回家囉》(Annabelle Comes Home)是一部美國超自然恐怖片,由蓋瑞•道柏曼編劇和執導,彼得•沙佛朗和溫子仁製片,為2017年電影《安娜貝爾:造孽》的續集,同時是厲陰宅宇宙的第四部衍生作品。

故事講述惡魔學家艾德及羅琳華倫決意阻止安娜貝爾再度作亂人間,將這個遭惡魔附身的洋娃娃帶回他倆家中上鎖的神器室兼靈異博物館保存,並將它安置在玻璃櫃中並請神父來祈福淨化。但在某個不潔的夜晚,安娜貝爾喚醒靈異博物館中所有惡靈,而它們全將目標放在新獵物,也就是華倫夫婦的十歲幼女茱蒂,以及她的朋友身上。

NO.8 《陰兒房第4章:鎖命亡靈》

2018年上映。《陰兒房第4章:鎖命亡靈》(Insidious: The Last Key)是一部美國超自然恐怖片,由亞當•羅勃提爾執導和雷•沃納爾編劇。本片為《陰兒房系列》的第四部電影,為2015年電影《陰兒房第3章:從靈開始》的續集。

故事講述靈媒愛麗絲接到了來自老家的案件,住在自己小時候房子的男人遇到了怪事,因而求助愛麗絲。愛麗絲因此必須面對自己成長時,內心最害怕的秘密,不僅要重新回想虐待狂的父親,還要再度與小時候不小心釋放出來的魔鬼接觸。她將被迫「回家」面對內心深處最恐懼的黑暗陰影。

NO.9 《水行俠》

2018年上映。《水行俠》(Aquaman),是一部美國超級英雄電影,改編自DC漫畫旗下的超級英雄角色水行俠,同時亦是DC擴展宇宙的第六部作品。該片由溫子仁執導並與傑夫•強斯共同創作故事,大衛•萊斯利•強森-麥特古德瑞克與威爾•比爾負責撰寫劇本。

故事根據DC漫畫改編。許多年前,亞特蘭蒂斯女王和人類相知相戀,共同孕育了愛情的結晶,後來被陸地人稱為海王的亞瑟庫瑞。他不但需要直面自己的特殊身世,更不得不面對生而為王的考驗,以及和梅拉一同對抗同母異父的兄弟歐姆的故事。

NO.10 《鬼修女》

2018年上映。《鬼修女》(The Nun),是一部美國超自然恐怖片,由柯林•哈迪執導,溫子仁與彼得•沙佛朗共同監製。本片為2016年電影《厲陰宅2》的衍生電影,同時也是厲陰宅宇宙的第三部衍生作品。

故事講述一位年輕修女在羅馬尼亞與世隔絕的修道院自殺,梵蒂岡派去一名神父和一名快結束見習期的修女展開調查,而神父有令人毛骨悚然的過去。他們一起揭開了教會邪惡的秘密,不僅冒著生命危險,還拿信仰和靈魂當賭注,面臨著一股惡毒的力量,惡魔修女再次成為強大的威脅。

NO.11 《安娜貝爾:造孽》

2017年上映。《安娜貝爾:造孽》(Annabelle: Creation)是一部美國超自然恐怖片,由大衛•F•桑德柏格執導,蓋瑞•道柏曼撰寫劇本,彼得•沙佛朗與溫子仁擔任監製。本片為2014年電影《安娜貝爾》的續集兼前傳,同時也是厲陰宅宇宙的第二部衍生作品。

故事講述一對夫妻他們有個非常可愛的女兒,一家人幸福地生活在美國中西部地區,但隨著女兒安娜貝爾在一場車禍中不幸喪生,這個家庭陷入了悲痛之中,夫妻倆決議和不知名靈體祈禱,盼望能夠和女兒再次相聚。多年後,夫妻倆決定把自家的房子用作孤兒院,收留修女夏洛特收養的孩子們,名叫J珍妮絲和琳達的小朋友不聽勸闖進了安娜貝爾原來的房間,引發了一系列詭異而恐怖的事件。

NO.12 《厲陰宅2》

2016年上映。《厲陰宅2》(The Conjuring 2)是一部美國超自然恐怖片,由溫子仁執導,並與查德•海耶斯、凱利•海耶斯和大衛•萊斯利•強森共同編劇。本片為2013年電影《厲陰宅》的續集和厲陰宅宇宙的第二部電影。

《厲陰宅2》改編自真實事件「恩菲爾德靈異事件」。1977年,一位單親媽媽Peggy帶著四名子女來到北倫敦的恩菲爾德小鎮上,住進了一間陰森的老舊房屋,從此以後,一家人便不斷接連遭遇恐怖的靈異事件,尤其是小女兒Janet的情況更是嚴重,一再地被惡靈驚嚇、附身、騷擾。隨後華倫夫婦調查此事,在親眼目睹了哈德森家的靈異,羅琳開始懷疑是否應該接受此次驅魔任務。