《奪魂鋸 X》吸出眼球機關登場 賣座近300億《奪魂鋸系列》最新篇章

讓人聞風喪膽的「拼圖殺人魔」回來了！賣座近300億《奪魂鋸系列》最新篇章《奪魂鋸X》（英文片名：Saw X）將於9月28日搶先全美上映，本片由系列開創者、恐怖大師溫子仁（James Wan）強勢回歸監製主導，美國資深男星托賓貝爾（Tobin Bell）睽違六年回歸飾演「拼圖殺人魔」約翰克萊默，預告片上線之後，立刻引發全球影迷熱烈討論，短短七天，點閱數就突破7100萬大關，台灣影迷也為之瘋狂：「看完整個雞皮疙瘩都起來了，這才是正宗《奪魂鋸》續集！」「有約翰的《奪魂鋸》才叫《奪魂鋸》」「托賓貝爾才是《奪魂鋸》的靈魂」為了讓影迷回味本系列的原點，片商車庫娛樂也安排首集《奪魂鋸》9月1日睽違19年重返大銀幕！

《奪魂鋸X》電影劇照。圖／車庫娛樂

開創《厲陰宅系列》、《陰兒房系列》等恐怖名作的溫子仁，如今已經是影壇公認的恐怖大師，他在年僅27歲時執導的《奪魂鋸》就是他的成名代表作，不僅入圍日舞影展、多倫多國際影展等多個指標性影展，峰迴路轉的劇情加上驚心動魄的虐殺場面，更引發全球觀眾瘋狂，全球票房突破1億美金（約30億台幣），幾乎是成本的一百倍，至今仍是影史投資報酬率最高的電影之一！後續更衍生包含《奪魂鋸X》在內多達9部的續集，已經是必看影史恐怖經典！

《奪魂鋸X》電影劇照。圖／車庫娛樂

《奪魂鋸X》的故事背景設定在《奪魂鋸》和《奪魂鋸2》之間，一直為腦癌所苦的約翰克萊默，決定前往墨西哥接受高危險的實驗性手術，結果沒想到整場手術都是騙局，因此決定要用自己的「特殊技能」來教訓這些惡徒！鼎鼎大名的拼圖殺人魔這次化身「反英雄」，對抗壓榨弱勢的詐騙集團，對於活在詐騙猖獗年代的台灣觀眾而言，《奪魂鋸X》絕對會讓你大呼過癮！從先前釋出的預告片裡，已經可以看到「取出自己的大腦組織」等殘酷考驗，海報上能夠「吸出眼球」的機關也很「吸睛」，讓人期待正片還有哪些駭人機關！

《奪魂鋸X》電影劇照。圖／車庫娛樂

《奪魂鋸X》電影劇照。圖／車庫娛樂

《奪魂鋸X》電影劇照。圖／車庫娛樂

除了拼圖殺人魔的再次回歸，《奪魂鋸X》帶給系列死忠影迷的另一驚喜，就是拼圖殺人魔的愛徒「亞曼達楊」也以經典豬頭造型登場！亞曼達楊早在《奪魂鋸》首集就已經現身，當時她是「反向捕獸夾」的被害者，成功逃出生天之後，成為拼圖殺人魔的愛徒，與師父攜手打造各種殘虐機關。亞曼達楊最後一次登場是2009年《奪魂鋸6》，《奪魂鋸Ｘ》是師徒倆睽違14年再度同台演出，讓人期待兩人又會端出什麼新法寶！

《奪魂鋸X》電影劇照。圖／車庫娛樂

《奪魂鋸X》故事描述「拼圖殺人魔」約翰克萊默前往墨西哥接受高危險的實驗性醫療手術，希望能奇蹟似地治療他的腦癌，結果沒想到整場手術都是用來詐騙弱勢族群的騙局。約翰克萊默決定運用他最擅長的血腥遊戲，給予詐騙集團最殘酷的報復！《奪魂鋸X》將於9月28日搶先全美上映。

《奪魂鋸》電影預告

《奪魂鋸》劇情介紹 ★《厲陰宅系列》恐怖大師溫子仁成名代表作 ★系列全球嚇破300億《奪魂鋸系列》最初的原點 ★全球票房將近成本百倍，創下票房奇蹟 ★美國權威恐怖媒體選為「2000年代二十大恐怖片」第10名 ★2004 日舞影展 正式入選 ★2004 多倫多國際影展 正式入選 ★2005 美國土星獎 最佳恐怖片 入圍

《奪魂鋸X》電影預告

《奪魂鋸X》劇情介紹 ★系列全球嚇破300億《奪魂鋸》系列最新篇章 ★《奪魂鋸》系列開創者、恐怖大師溫子仁強勢回歸主導！ ★睽違六年，托賓貝爾再度飾演「拼圖殺人魔」重返《奪魂鋸》 ★這次，拼圖殺人魔將對詐騙集團展開最「量身打造」的血腥報復

《奪魂鋸X》電影海報。圖／車庫娛樂