「2023世界民族電影節」9月全台4地同步登場

一年一度的「2023世界民族電影節」今天（8/29）舉行記者會，邀請台灣知名泰雅族影星大慶（游大慶）和小薰（黃瀞怡）擔任宣傳大使。意外沒合作過的兩人，今天換上蒙藏服飾亮相，吸睛程度破表。大慶、小薰首度擔任宣傳大使，除為「2023世界民族電影節」注入全新活力，更展現今年電影節有13部劇情片、3部紀錄片、2部動畫片和1部短片「大小通吃」的特質，歡迎民眾不分年齡、世代都踴躍前來欣賞。文化部政務次長王時思出席時表示，台灣挺過三年疫情、迎接復甦，今年電影節特別以「穿梭幸福」為主題，藉由電影視角，提供民眾多元的視野。「2023世界民族電影節」將於9/15（五）－9/24（日）於台北、台中、高雄，以及嘉義故宮南院同步展開，56場放映場次及索票辦法也於今天公布，詳情請鎖定官方臉書https://www.facebook.com/wefftw。

大慶、小薰力挺「2023世界民族電影節」19部電影大小通吃。(圖/海鵬影業)

大慶、小薰這次擔任「2023世界民族電影節」宣傳大使，兩人並有各自代表作－榮獲（2011）金馬獎最佳劇情片大獎的《賽德克巴萊》和（2022）最佳導演獎的《哈勇家》，都會在這次電影節作特別放映。問他們在19部琳瑯滿目片單裡，最想搶看哪部電影？兩人都不約而同回答《何處是我朋友的家？》（Where is the Friends Home? ）。該片是伊朗大師阿巴斯（Abbas Kiarostami）的經典名作，劇情溫馨動人。已有3個小孩的大慶表示，他想從電影感受孩子們的視角；小薰則想回味一下上學的滋味，因為小時候她家距離學校很遠，上學路迢迢、還得坐船，看到片中的波斯男孩上學都得翻山越嶺，讓她十分有感覺。

大慶、小薰「2023世界民族電影節」最想看《何處是我朋友的家？》。(圖/海鵬影業)

大慶搖身少數民族專業戶！小薰想看《我就是要結婚！》露餡？

小薰點名想看《我就是要結婚！》難道露餡了？(圖/海鵬影業)

除了《何處是我朋友的家？》，外型英挺高大的大慶，除在《賽德克巴萊》詮釋過「賽德克族」，還獲邀扮演過羌族、彞族，儼然搖身「少數民族專業戶」，最想一睹蒙古史詩開幕片《杭愛山上：幸福使者》。小薰則因為外婆曾在山上栽種水蜜桃，讓她對電影《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs）充滿嚮往，想了解西班牙加泰隆尼亞地區的桃農生活，是否跟她的童年回憶一樣美麗。有趣的是，由於好奇現代猶太男女的婚姻觀，小薰還特別點名想看《我就是要結婚！》，被大家笑是不是「想婚了？」。剛以《哈勇家》在四川雅安舉行的兩岸電影節上大受歡迎的她，現場還大推民族飲食，她爆料喝了藏茶後，意外征服當地油辣食物，一夜雖頻上數次廁所，最後竟輕鬆甩油2、3公斤，讓她喜出望外！

主辦這次電影節的文化部蒙藏文化中心主任高玉珍表示，「2023世界民族電影節」藉由電影增進各民族的了解與團結，並展現臺灣積極參與國際的態度與能量。她尤其推崇描述教宗方濟各（Pope Francis）出訪53國的閉幕電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》（In Viaggio: The Travels of Pope Francis），認為不論信仰為何，任何人都會被這位仁心的智者所感動。「2023世界民族電影節」今年以「穿梭幸福」為主題，共企劃「民族大觀－穿梭幸福」、「自由振翅—人權正發聲」、「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」以及「與神同行—心天堂樂園」等四大單元，總計19部電影、56場放映免費以饗觀眾，將於9月15日起於台北、台中、高雄，以及嘉義故宮南院同步展開。

《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》為「2023世界民族電影節」重頭戲。(圖/海鵬影業)

大慶最想一睹蒙古史詩開幕片《杭愛山上：幸福使者》。(圖/海鵬影業)

小薰因為外婆曾在山上栽種水蜜桃，讓她對《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs）充滿嚮往 。(圖/海鵬影業)

文化部次長王時思今（8.29）現身助陣「2023 世界民族電影節」記者會，祝福電影節圓滿順利。(圖/海鵬影業)