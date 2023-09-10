災難鉅片《峰爆》朱一龍搏命演出 海外票房突破19億

由《唐人街探案3》《你好，李煥英》賣座團隊打造，海外票房突破19億台幣的城市崩壞災難大片《峰爆》（英文片名：Cloudy Mountain）即將在台上映，本片由《人生大事》《消失的她》中國人氣男星朱一龍主演，描述因為全球地質變動，地裂、地震、山體滑坡、土石流等一系列災害，朝著一座有著16萬人口的山城席捲而來，一對感情不睦的父子必須攜手合作解救這座城市。《峰爆》將於9月15日全台上映。

《峰爆》海報。圖／Platform6

現年35歲的中國人氣男星朱一龍，2018年以電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》打開知名度，2022年主演電影《人生大事》以6000萬人民幣成本，收穫超過17億人民幣的票房，是該年中國影壇的超級黑馬，該片在Netflix上架後也榮登電影榜冠軍，今年主演電影《消失的她》票房更突破35億人民幣，榮登今年中國暑期檔冠軍，票房仍持續攀升中，是近年華語影壇不可忽視的人氣與實力兼具新星。因為眼神酷似香港天王梁朝偉，朱一龍被網友譽為「小梁朝偉」。《峰爆》是朱一龍少有的動作電影，飛車、攀岩、高空吊索各種橋段樣樣俱全，台灣影迷務必把握能在大銀幕觀賞「小梁朝偉」驚險演出的機會。

《峰爆》劇照。圖／Platform6

《峰爆》作為華語影壇少有的超級災難鉅片。為了帶給觀眾最真實的感受，劇組深入「亞洲最長溶洞」貴州雙河洞取景，當地相當偏遠，需要步行一個半小時才能抵達拍攝現場，最狹窄處要全體彎腰爬行才能通過，非常辛苦，而且因為機位有限，有時演員還要互相替彼此打光，朱一龍強調：「實景帶來的震撼程度真的和在棚裡不一樣。」劇情高潮炸掉的山中隧道，也是劇照以一比一的比例搭建出來的，過程完全採用真正的隧道建造工法，絕對帶給觀眾超越其他同類電影的感官震撼！

談到《峰爆》最困難的戲，無疑是朱一龍要和飾演爸爸的中國資深男星黃志忠在大雨中攀上近90度懸崖這一段，這場戲，父子倆在二月接近零度的低溫下拍了一個多月，朱一龍表示：「記不住多少天是濕的，只能記住多少天是不濕的，因為不濕的戲份比較少。」即使如此辛苦，朱一龍還是堅持要親自上陣，讓人佩服這位年輕巨星的毅力！

《峰爆》故事描述一座修建十年的隧道即將竣工之際，受全球地質變動影響，地裂、地震、山體滑坡、泥石流等一系列地質災害呼嘯而至，隧道與整個縣城危在旦夕，老洪（黃志忠 飾）、小洪（朱一龍 飾）父子倆於絕境處挺身而出，他們如何與16萬人度過這場生死危機？城市崩壞災難大片《峰爆》將於9月15日全台上映。

《峰爆》電影預告

《峰爆》劇照。圖／Platform6

《峰爆》劇照。圖／Platform6

《峰爆》劇照。圖／Platform6

《峰爆》劇照。圖／Platform6