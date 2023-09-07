《老鷹少女的逃跑計畫》愛滋少女淒美戀 揭開第10屆酷兒影展

2023年酷兒影展正式揭曉影展開幕片，由哈薩克最具矚目的新銳女導演埃蘇魯．歐納蘭所執導的最新作品《老鷹少女的逃跑計畫》（Balaban）為影展揭開序幕。取材自當地真實事件，其因出生就染上愛滋的兩位青少女間淒美的戀情，並反轉大眾對HIV帶源者的歧視。即將在10/20開跑的酷兒影展，也一口氣公開四大精彩單元，包含七大主題，內容多元，選映情慾、驚悚乃至跨物種之愛等多元類型片單，酷影迷更是不容錯過即將在9/1開賣的早鳥預售套票，限量前50名可參加影展大使艾怡良見面會，並獲得豐厚多樣聯名商品。

取材真實愛滋少女淒美戀 開幕片《老鷹少女的逃跑計畫》翻轉歧視

酷兒影展正式公開第十屆開幕片，為哈薩克最受矚目的女導演埃蘇魯．歐納蘭所執導的最新作品《老鷹少女的逃跑計畫》改編自真實愛滋患者所面臨的困境，並致力為其翻轉歧視。《老鷹少女的逃跑計畫》一片改編2006年在哈薩克真實發生在醫療界駭人聽聞的事件，在數間哈薩克公立醫院中，由於醫院執行不當的輸血，超過百餘名新生兒因此被感染了HIV病毒。《老鷹少女的逃跑計畫》描述兩位因輸血而患得愛滋的青少女，夢想著能在巴黎過上幸福恣意地生活，然而生命卻不由得她們做主，為了抱著碩果僅存的希望活下去，決心盜取珍稀的獵鷹以賺取旅費，卻意外捲入更大的危機，並考驗著兩人之間的情感。年輕的女主角們在緊張刺激的逃跑旅途中，不僅展現絕佳的演出默契，加上導演細膩的捕捉廣袤壯闊的山林與獵鷹展翅翱翔的天際，呼應出少女們對自由深層的渴望，也多一層更深的意象詮釋這段淒美的女女之戀。在這部集結冒險與溫情的電影中，可見導演埃蘇魯．歐納蘭對愛滋病患以及哈薩克性少數的關懷、為他們發聲的努力與哈薩克獨有的特殊壯麗地景，皆為本片一大看點。

生於哈薩克的埃蘇魯．歐納蘭為一名導演及作家，首部執導長片作品《老鷹少女的逃跑計劃》就在2023 阿姆斯特丹Roze Filmdagen 同志影展榮獲「最佳長片評審獎」，並且在《Deadline》上被評為「電影十分抒情，即使在最大的困境中也存有希望的信念。」時常關注女性生存議題的她特別表示為支持女性電影工作者，本片劇組成員有50%皆為女性。埃蘇魯．歐納蘭曾在2019年拍攝關於英格蘭北部的性工作者短片，也曾於2021年發起一項名為「我的身體，我的選擇」的計畫，用以幫助受到虐待的女性。

酷兒影展揭四大精彩單元：情慾、驚悚、跨物種之愛多元類型 酷影迷不容錯過

第十屆台灣國際酷兒影展精選多達38部長短片，網羅世界各國與台灣華人多部性別議題作品。總共分為四大單元七個主題：「國際長片」有「新酷兒電影」、「酷兒羅曼史」共8部長片，關注跨性別議題的《寧靜海鎮－恩恰奇拉多斯》；描述變裝皇后之間嗆辣友誼的黑色喜劇《閨蜜恰恰恰》；法國知名行為藝術家里昂生涯紀錄《里昂：行為藝術大師》；譽為法國＂斷背山＂《在謊言裡相愛》以及描述一群迷失在夜生活的同志青年《愛在柏林漂流時》；另外更有以色列導演推出的驚悚懸疑類型電影《愛愛不眠夜》。

「焦點導演」則是法國導演文森．狄厄特（Vincent Dieutre），擅長將影像美學融合藝術靈活地揮灑呈現的他，將在本屆酷兒影展帶來其最新作品《末日之戀》（THIS IS THE END），另外選映2012獲得柏林國際影展「泰迪評審團獎」《公寓之眼》（JAURÈS）。

「國際短片－跨越酷影」則有「女女之愛」、「男情男瞭」、「亞裔酷兒」及「無限性別」，分別聚焦在女同志、男同志、亞裔及超越性別框架的多部短片作品，其中更有大膽刺激的跨物種之愛，獵奇程度媲美《鈦》的《血肉機情》，絕對不容錯過！「台灣/華人徵選單元」則有多位台灣與華人導演近期力作，亦可在「酷兒連結」、「酷兒絮語」與「酷兒敢曝」主題中觀賞。

2023第十屆台灣國際酷兒影展即將在10月20日開幕，影展時間為10/20-10/22以及10/27-10/29共六日在台北長春國賓影城展開。酷兒影展限量大禮包「酷影迷早鳥套票禮」即將在9/1於Opentix上正式開賣，每套只要696元含有早鳥票4張，贈送專屬聯名商品「酷兒公益襪」、「聯名檸檬膠囊」、「酷兒影展海報」及「影展大使親筆簽名酷卡」，前50名享有9/7影展大使見面會資格。酷兒影展片單陣容堅強、活動精彩可期，並邀請影迷朋友們一同共襄盛舉。欲知更多第一手消息請搜尋Facebook粉絲專頁【TIQFF台灣國際酷兒影展或影展官網】。

《愛在柏林漂流時》描述一群迷失在夜生活的同志青年。酷兒影展提供

開幕片《老鷹少女的逃跑計畫》細膩捕捉廣袤壯闊的山林與獵鷹展翅翱翔的天際。酷兒影展提供

開幕片《老鷹少女的逃跑計畫》取材哈薩克真實愛滋少女淒美戀。酷兒影展提供