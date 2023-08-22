讀完心跳加速的「原創」鬼故事 送點數讓你涼快！

在眾多的故事類型中，「鬼」是一個特殊而又引人入勝的主題和角色，鬼故事帶給人的驚悚和刺激是其他故事所不能比擬的。

鬼故事是一種古老而普遍的文學類型，它反映了人類對於死亡、靈魂、超自然現象的想像和探索。不同的文化和地區有不同的鬼故事，它們往往與當地的歷史、民俗、信仰、風土人情等有密切的關係。鬼故事不僅可以娛樂聽眾，也可以傳達某種道德、教化、警示或批判的意涵。鬼故事其實是人性的寫照。

在現代社會，有人認為「鬼」只是虛幻的產物，但是，那些關於它們的故事卻一直流傳不息，而且將會一代代傳下去，因為，它們是否真的存在並不重要，重要的是我們願意去講述它們，讓它們活躍在我們的想像中，觸動著我們的情感，給我們留下深刻的印象，也讓我們不斷思考。

中元節，鬼門洞開萬鬼來。宜，讀鬼故事。即日起至9/30止，閱讀讀創故事「原創作品」，享點數15%回饋。以下介紹幾部靈異小說。

黃偉烈《芻靈》

黃偉烈《芻靈》(圖/讀創故事)

「紙紮入魂，服務主人。」馬一浮開口。

時間悄悄過去，紙紮人臉部已經畫出一張鵝蛋臉型且眉清目秀的漂亮五官，明顯是一個女僕紙紮，馬一浮看似滿意。

「嗯！不錯，再幫妳加上一些唇妝……」馬一浮歪著頭看著紙紮自言自語的說。

馬一浮拿起筆想再補上一些色彩，突然間一不注意，拿著畫筆的右手被紙紮人臉部邊的竹子絲扎到，一滴鮮血滴到紙紮人臉上，血液迅速融合。「啊！」馬一浮小聲叫出。

馬一浮並沒有發現其他異狀，只是趕緊將自己手上的鮮血擦拭，一瞬間紙紮人身上的血跡已經完全消失。馬一浮並不在意，還對著紙紮人臉上點了一顆美人痣說著。

「就叫妳小宛吧，以後妳要好好服侍主人！」馬一浮微笑滿意地說。

花生《靈異故事集》

花生《靈異故事集》(圖/讀創故事)

師父告訴我們，去台東員工旅遊的那幾天，很可能我們一行人有些特殊的氣場，因此才讓這群冤魂跟著我們跑回來。照我們的描述聽來，應該是一群想抓交替的傢伙，透過手機這個媒介，不小心讓我們聽見了他們的計畫。

師父很快替我們處理了這件事，他趕走了那些靈魂，而我們的手機也被師父作了些法，以確保之後不會再聽見不該聽見的內容。

處理好後，我不再失眠了，雖然對手機還是有些許恐懼，但如今我不需依靠政論節目也能睡得香甜。而究竟是什麼氣場吸引了那些冤魂過來，師父也不清楚，他只暗暗透露，可能是我們一行人中，有人心中帶有邪念，才吸引了類似磁場的東西。

小男孩《55巷16弄小房：京都怪奇遊記》

小男孩《55巷16弄小房：京都怪奇遊記》(圖/讀創故事)

他自己本來只有些微的陰陽眼，但由於上次被衣櫃裡的人拉進去另一個世界後，他變得越來越能清楚看到不屬於這空間的東西，而由於他警察職業的關係，那些東西通常都不會太好看，但再怎樣不好的東西，卻好像也沒有後面那一群糟糕。

頓時，大家一片安靜，除了已經大概猜想到的周小狼和柳育德繼續低頭向前走，楊榕蕙和呂禹昌則驚恐地閉上嘴巴，站在原地不動。

「糟了！」丁偵益轉頭望一眼那群「士兵」，發現他們正列隊的跑向自己，一邊有規矩的走著，一邊不忘拉好自己掉出來的內臟。

怎麼了怎麼了？楊榕蕙雖然看不到，但丁偵益如此緊張的表情，讓她感覺事情似乎不對勁，她緊張地大喊，雙腳顫抖著轉身往前邁進，想假裝不知道這回事。

藍綾《姑娘我渡魂師》

藍綾《姑娘我渡魂師》(圖/讀創故事)

「呼」我吐了一口氣，總覺的最近辦事的眾生有點多，讓我體力無法負荷，很多還一直要我幫看因果。

查看因果很累，很消耗精氣神，總不能說我與師傅辦事是不收費用的就如此濫用吧！

每次一些眾生的心態都讓我覺得寒心，並不是我與師傅不慈悲不幫忙，而是這天下一出現白吃的午餐，人們就立馬蜂擁而至的希望自己也能領到一份，這心態真的很要不得！看來我又要改變自己對於慈悲心的定義了。

是的，我是個幫神明辦事的姑娘，而我口中的「師傅神明」就是「地藏王菩薩」，而師傅給我的職稱為：《渡魂師》，一個專門超度亡魂，與亡魂打交道，出門遇亡魂的…人～

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