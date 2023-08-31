《鬥陣特攻2》與時尚眼鏡聯名 IG濾鏡讓玩家化身D.Va
《鬥陣特攻2》與時尚眼鏡品牌 GENTLE MONSTER 合作，推出 Instagram 連動濾鏡，讓玩家化身人氣角色 D.Va。
GENTLE MONSTER x OVERWATCH 2 | Aug 16#gentlemonster #overwatch2 #gentlemonsterxoverwatch2 pic.twitter.com/DgNofwC9wY— Overwatch (@PlayOverwatch) August 16, 2023
從《鬥陣特攻》進入第二代以來，官方不時尋找跨界連動的可能性。先前有《一拳超人》合作活動，近日則是攜手眼鏡品牌 GENTLE MONSTER，推出 D.Va 專屬遊戲內造型。
此外，還玩起了 Instagram 的社群濾鏡活動，玩家可在 8 月 16 日至 8 月 31 日止，透過濾鏡在 IG 上發布貼文或影片，「以有趣且富有創意的方式呈現現實中的 D.Va」，同時標註聽的活動用 tag，即可參加活動。最具創意的參加者將獲贈本次連動的特製眼鏡，該眼鏡除具備 D.Va 的特色外，上面還坐著一尊 D.Va 模型。
Gentle Monster × Overwatch 2 filter challenge event🕹— GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) August 17, 2023
🕶Eyewear inspired by Overwatch 2’s iconic character https://t.co/ic7pHhaluh. This special eyewear is only available via the filter challenge. Check out more details on https://t.co/B46HHpvB8C#GENTLEMONSTERXOVERWATCH2 pic.twitter.com/IaxQELRG5H
Gentle Monster × Overwatch 2 filter challenge event🕹— GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) August 17, 2023
🕶Eyewear inspired by Overwatch 2’s iconic character https://t.co/ic7pHhaluh. This special eyewear is only available via the filter challenge. Check out more details on https://t.co/B46HHpvB8C#GENTLEMONSTERXOVERWATCH2 pic.twitter.com/0bmgEow2OK
要使用濾鏡，只需進入 GENTLE MONSTER IG 帳戶頁面，選擇濾鏡選項，然後找到「GENTLE MONSTER x OW2」的濾鏡，使用著的頭就會變成 D.Va 的樣子。
當然，對實體物品沒興趣的玩家，遊戲內還有上述提到的合作造型，極短的熱褲顯露出大範圍的大腿，相信能滿足腿控，而脖子處的頸鍊也是讓人欲罷不能，玩家可以用 1,000 個鬥陣必購入。
You can get the skin individually for 1000 Coins instead of the full 2600 Coin Bundle 👀 pic.twitter.com/exM1eW0sI0— Overwatch Cavalry (@OWCavalry) August 17, 2023
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