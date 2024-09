《鬥陣特攻2》與時尚眼鏡聯名 IG濾鏡讓玩家化身D.Va

《鬥陣特攻2》與時尚眼鏡品牌 GENTLE MONSTER 合作,推出 Instagram 連動濾鏡,讓玩家化身人氣角色 D.Va。

從《鬥陣特攻》進入第二代以來,官方不時尋找跨界連動的可能性。先前有《一拳超人》合作活動,近日則是攜手眼鏡品牌 GENTLE MONSTER,推出 D.Va 專屬遊戲內造型。

此外,還玩起了 Instagram 的社群濾鏡活動,玩家可在 8 月 16 日至 8 月 31 日止,透過濾鏡在 IG 上發布貼文或影片,「以有趣且富有創意的方式呈現現實中的 D.Va」,同時標註聽的活動用 tag,即可參加活動。最具創意的參加者將獲贈本次連動的特製眼鏡,該眼鏡除具備 D.Va 的特色外,上面還坐著一尊 D.Va 模型。

Gentle Monster × Overwatch 2 filter challenge event🕹



🕶Eyewear inspired by Overwatch 2’s iconic character https://t.co/ic7pHhaluh. This special eyewear is only available via the filter challenge. Check out more details on https://t.co/B46HHpvB8C#GENTLEMONSTERXOVERWATCH2 pic.twitter.com/IaxQELRG5H — GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) August 17, 2023

要使用濾鏡,只需進入 GENTLE MONSTER IG 帳戶頁面,選擇濾鏡選項,然後找到「GENTLE MONSTER x OW2」的濾鏡,使用著的頭就會變成 D.Va 的樣子。

當然,對實體物品沒興趣的玩家,遊戲內還有上述提到的合作造型,極短的熱褲顯露出大範圍的大腿,相信能滿足腿控,而脖子處的頸鍊也是讓人欲罷不能,玩家可以用 1,000 個鬥陣必購入。

You can get the skin individually for 1000 Coins instead of the full 2600 Coin Bundle 👀 pic.twitter.com/exM1eW0sI0 — Overwatch Cavalry (@OWCavalry) August 17, 2023