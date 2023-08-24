《最後生還者》遊戲同名真人劇 編劇：任何人都可隨時死去

HBO 改編動作生存遊戲的同名真人劇《最後生還者》（The Last of Us）第一季獲得絕讚口碑，入圍 24 項艾美獎提名，累計串流平台逾 3 千萬觀眾，是近年電玩翻拍影劇少見的成功案例。

但隨著劇情將進入飽受爭議的《最後生還者2》（二部曲），觀眾也開始好奇拍攝團隊之後的安排。

頑皮狗老闆 Nier Druckmann 和編劇 Craig Mazin 曾暗示真人劇第二季將收錄完整原作內容，維持同樣的敘事方法，Craig Mazin 還承認將賜死某些角色，以完成劇情轉折，但原著遊戲不會限制影集的敘事可能。

可以確認，《最後生還者》第二季將把《二部曲》反派「艾比」搬上大銀幕，雖然拍攝團隊說進度受到好萊塢罷工事件影響，但這位遊戲圈最具爭議的角色，真人演員的選角八成敲定了。

Craig Mazin 近日接受《好萊塢報導者》專訪，記者問到是否找到艾比的演員時，「也許吧，」他臉紅且笑著回答：「罷工雖然成為阻礙，但選角持續進行中。」

圖／頑皮狗

他表示艾比的選角是團隊的首要任務，回首第一季公布卡司陣容時，觀眾的反應相當震驚，「人們問『真的假的』，這樣的反應也會延續（在艾比身上）。所以人們可能無法接受，但我認為到目前為止，我們做對了，影壇似乎也覺得我們做對了。」言下之意就是，當艾比選角公開後，勢必再造成轟動。

談到爭議劇情，記者問 Mazin 會不會怕炎上，或是期待接下來的挑戰？他否定這兩種心態，表示在開播前必須認真保密，謹慎地避免回答任何問題，哪怕是被動地承認某個問題，「任何玩過這款遊戲或看過第一季的人都知道，有時我們會完全按照遊戲中發生的事情來拍，但有時我們也會提供一些完全不同的劇情。」

Mazin 認為，如果團隊要維持一個長青影劇系列，就不能讓角色穿上無敵裝甲，直到演員費用變太貴或收視率下降，這時才發便當，「在我看來，任何人都可以隨時死去，至於反對聲浪，有時很難去區分他們的情緒是『在乎』還是『強烈反對』，但我和尼爾在拍戲時都沒有考慮這點。」

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