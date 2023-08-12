拓展臺漫與國際市場連結 文策院大阪「台灣漫畫雜貨屋」開張

為拓展臺灣漫畫與國際市場的連結，文化內容策進院（文策院）和臺灣品牌「神農生活」合作，10 日起於日本大阪近鐵百貨舉辦推介活動「台灣漫畫雜貨屋」，設置臺漫主題展售專區，也藉由日本最大書籍經銷商「東販」，於活動期間在大阪三家「Book 1st」書店設置臺漫專區，販售已有日文版的臺漫作品，透過在地通路直接面對消費者，開拓多元管道。

日本作為深耕多年的漫畫大國，擁有成熟的產業機制，將 ACG 文化輸出到全世界，但在近年網路漫畫與韓國條漫競爭下，也積極尋找新的作品。文策院表示，臺灣漫畫之中偏向日系風格的類型、多元的題材面貌，以及臺日文化上的親近性，都讓日本市場對臺漫接受度較高，更有意願推動商業合作；臺灣漫畫也能以日本市場為契機，接觸更廣大的國際市場，打造臺灣內容品牌。

10位台灣漫畫家以台灣雜貨為主題繪製的全新彩圖化身明信片。（文策院／提供）

「台灣漫畫雜貨屋」位於日本第一高樓「阿倍野 HARUKAS（海闊天空大樓）」的近鐵百貨內的「神農生活」日本一號店舖內。除了有 2023 年在臺漫推介網站「Taiwan Comic City」新上架的 37 部作品的打卡牆，提供日文線上漫畫試閱，也邀請左萱、Pam Pam Liu 和以《婚禮大作戰》獲得 2022 年金漫獎年度漫畫獎的 Jiji 吉吉等 10 位漫畫家繪製新彩圖，並搭配神農生活內臺灣料理店「食習」和臺灣茶專賣店「茶市場」推出聯名套餐。

活動期間內在神農生活「食習」點餐滷肉飯套餐就可獲得臺灣漫畫家繪製彩圖別針。（文策院／提供）

「台灣漫畫雜貨屋」主題展售專區內，也設立互動環節，消費者只要拍攝台灣漫畫雜貨屋照片，附上指定 hashtag 分享至推特或 IG，或者購買指定商品、漫畫，就能獲得 漫畫明信片；若購買聯名套餐，即可獲得漫畫彩圖磁鐵。

現場輪播日本聲優配音的有聲漫畫影片。（文策院／提供）

10位臺灣漫畫家以臺灣雜貨為主題繪製的全新彩圖化身可愛別針。（文策院／提供）

自 2020 年起，文策院每年於日本東京舉辦漫畫、出版內容的推介活動，從業者、消費者等面向，向日本市場推廣臺灣作品，從「台灣漫畫夜市」、「漫畫有聲音」、「腦內旅行台灣」到去年的「台灣漫畫喫茶」活動，逐步強化臺灣內容的品牌認知度。2022 年舉辦「台灣漫畫喫茶」B2B推介會後，已賣出《送葬協奏曲》、《請聽我的聲音》等超過八部臺漫作品的日文版權。

Book1st クリスタ長堀店設置臺漫專區，販售日文版臺灣漫畫。（文策院／提供）

今年活動移師大阪，文策院首度與經銷商東販合作，打通大阪地區的書籍銷售通路，在 10 日到 21 日於「Book1st なんばウォーク店」、「Book1st クリスタ長堀店」，以及 21 日到 31 日在「Book1st なんばウォーク店」，設置臺漫專區，販售日文版臺漫、繪本等作品。現場有臺漫推介手冊，クリスタ長堀店也會播放日本聲優配音的有聲漫畫影片，成功拓展與日本關西地區通路的連結，讓臺漫有機會接觸更多日本消費者。

「台灣漫畫雜貨屋」活動資訊 期間：2023 年 8 月 10 日（四）至 8 月 31 日（四） 地點：神農生活 近鉄あべのハルカス店 地址：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１−43 あべのハルカス近鉄本店タワー館10階 營業時間：10:00～20:00 活動網頁：https://taiwan-manga-zakka.taicca.tw/

37部臺灣漫畫內頁組成的打卡牆相當吸睛。（文策院／提供）