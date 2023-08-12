劇場版《間諜家家酒》與《不可能的任務》合作 佛傑一家講述諜報片魅力
動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季將於 10 月播出，而電影版《SPY×FAMILY CODE: White》日前宣布將與卡普空格鬥遊戲《快打旋風 6》（Street Fighter 6）合作，今（10）日更宣布與動作大片最終章《不可能的任務：致命清算 第一章》合作，推出仿畫電影海報。
《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列為 1996 年至今的諜報動作片，描述不可能任務情報局如何承受不同的壓力和利益衝突，執行各種困難的任務，《致命清算 第一章》為系列第七部作品，預定 7 月 8 日在台灣上映。
／— 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) July 2, 2023
『劇場版 SPY×FAMILY』
特報映像 YouTube
再生数1️⃣0️⃣0️⃣万回突破🎊✨
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100万回再生を突破しました✨
ご視聴頂いた皆様、
ありがとうございます🙏🙏
映像はこちら🔽https://t.co/3eLPYZnqm3#劇場版SPY_FAMILY#劇場版スパイファミリー pic.twitter.com/7NrK91Ymes
劇情講述由好萊塢影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的主角伊森韓特，與團隊展開至今最危險的任務：追查並奪取可能威脅全人類安危的致命武器，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。
而《劇場版 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》預計 7 月 21 日在日本上映，與先前《快打旋風6》約兒和春麗拳腳相向不同，《不可能的任務》也是諜報片，官方釋出由佛傑一家講述《不可能的任務：致命清算 第一章》魅力所在的特別宣傳影片。
其他合作情報：東武動物園
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