劇場版《間諜家家酒》與《不可能的任務》合作 佛傑一家講述諜報片魅力

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／spy-family.net
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動畫《SPY×FAMILY家家酒》第二季將於 10 月播出，而版《SPY×FAMILY CODE: White》日前宣布將與卡普空格鬥遊戲《快打旋風 6》（Street Fighter 6）合作，今（10）日更宣布與動作大片最終章《不可能的任務：致命清算 第一章》合作，推出仿畫電影海報。

《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列為 1996 年至今的諜報動作片，描述不可能任務情報局如何承受不同的壓力和利益衝突，執行各種困難的任務，《致命清算 第一章》為系列第七部作品，預定 7 月 8 日在台灣上映。

劇情講述由好萊塢影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的主角伊森韓特，與團隊展開至今最危險的任務：追查並奪取可能威脅全人類安危的致命武器，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。

而《劇場版 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》預計 7 月 21 日在日本上映，與先前《快打旋風6》約兒和春麗拳腳相向不同，《不可能的任務》也是諜報片，官方釋出由佛傑一家講述《不可能的任務：致命清算 第一章》魅力所在的特別宣傳影片。

其他合作情報：東武動物園

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大阪混合實境 App：

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快打6：

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