《巧克力冒險工廠》前傳《旺卡》 「甜茶」化身嫩版強哥《哈利波特》製片監製

名導提姆·波頓（Tim Burton）操刀、2005 年上映的《巧克力冒險工廠》，講述貧困家庭的男孩意外取得天才巧克力製作者「威利·旺卡」發行的金獎券，偕同祖父和其他金獎券得主參觀其經營的巧克力工廠，好萊塢影星強尼·戴普活靈活現的演技深植人心，橫掃 4.75 億美元全球票房，如今前傳故事《旺卡》釋出首支官方預告，預計 12 月 29 日聖誕檔期在台灣上映。

《巧克力冒險工廠》原著為作家羅德達爾（Roald Dahl）最具代表性也最暢銷的童書之一《查理與巧克力工廠》，《旺卡》則講述威利旺卡在開設世界知名的巧克力工廠以前，年輕時的精采冒險故事，他充滿古怪點子，決心要以令人愉快的方式，一點一滴地改變世界。

粉絲駔關心的正是主角威利旺卡的演員，由《沙丘》「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演，《柏靈頓熊》系列保羅・金執導，聯手《哈利波特》系列製片大衛海曼合力打造，片中將融合令人陶醉的魔法與音樂，並以幽默方式呈現生動的大銀幕奇觀。

圖／華納兄弟娛樂

其他卡司還包括《水底情深》女主角莎莉霍金斯、「豆豆先生」羅溫艾金森、《唐頓莊園》吉姆卡特，以及奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼，休葛蘭飾演工廠中的可可豆原住民「奧柏倫柏人」。

圖／華納兄弟娛樂