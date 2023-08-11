劉宗瑀《村裡來了個暴走女外科》 醫療小說改編劇進軍日本

由蔡淑臻主演的台灣醫療喜劇影集「村裡來了個暴走女外科」當上日本，日本電視台Home Drama Channel將於9號首播，隨後於8月28日在U-NEXT上線。蔡淑臻對此劇在日本開播表示興奮不已，反倒是演醫生的風田很擔心，笑說：「怕家人看到覺得我演技不好」。

蔡淑臻表示，當初在參與這部戲時，就非常希望能夠進軍日本市場。現在終於實現了，笑稱：「這難道就是所謂的吸引力法則嗎？！」她進一步分享，在台灣首播時，常收到觀眾們感動的來訊，甚至常常讀到熱淚盈眶，希望這部影集在日本播出後，也能受到日本觀眾的喜愛。蔡淑臻也笑著說，希望日本觀眾能多多留言，最好是把她的Instagram訊息塞爆，她甚至開玩笑地表示可以用日文寫留言。

飾演處男乩童的男主角朱軒洋則表示：「很開心能夠透過『村裡來了個暴走女外科』與日本觀眾見面，希望未來能有更多的作品跟大家見面，更期待能有機會與日本戲劇進行合作。」他對於此次在日本開播充滿期待。

風田則坦言對於在日本播出有點擔心：「我一直跟家人分享有關『暴走女外科』的事情，終於可以給他們看了！好興奮！但我的家人和朋友都沒有看過我演戲，『有點害怕他們會覺得我演技不好』。」風田在演出期間為了能兼顧節目拍攝，就算腸絞痛依然抱病演出，希望能讓家鄉的親友看見他努力的成果，展現不同的面貌。

風田演出時還腸絞痛抱病演出。圖／牽猴子提供