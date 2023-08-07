陳妍希演「鄧麗君」傳記電視劇 開播日被撤檔

女星陳妍希主演的陸劇《但願人長久》突然遭到撤檔！該劇是鄧麗君的傳記影集，她與眾多演員8月4日PO出視覺海報，宣布電視劇將於5日同時在3大衛視頻道、2串流平台隆重開播，不料播出日當天撤檔。

該劇為鄧麗君傳記電視劇，陳妍希當年為了詮釋一代巨星，隨劇組大隊人馬探訪鄧麗君所留下的足跡，並訓練唱功，鄧麗君的三哥對於陳妍希的努力，相當感動，對於她的詮釋，也十分讚許，無奈該劇遲遲未能見天日，經此次一撤檔，網友也判斷「播出日遙遙無期」。

根據陸網友評論，該劇命運多舛，2021年就曾一度遭到撤檔，此次打出預計在江蘇衛視、東方衛視、北京衛視3家頻道黃金時段播出，卻在當天未能如期開播，隨後各家電視台也刪除官宣文，令網友十分疑惑，紛紛留言：「本來3台聯播就已經很少見了，但突然撤檔是怎麼回事？」、「昨（5日）天定檔的時候，我以為沒時間看，結果今天有時間，沒想到開播前突然撤檔了，好像做了個夢」、「終究還是又給撤檔了，等了4、5年了」。而陳妍希日前發出該劇官宣文，目前微博貼文並為更新，有關「撤檔」一事，尚未發表相關言論。

陳妍希微博貼文停留在新戲官宣文。圖／摘自微博

陳妍希主演鄧麗君傳記「但願人長久」海報。圖／摘自微博