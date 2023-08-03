《殭屍100》惹純愛黨不滿 原作麻生羽呂：動畫也不開心

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／高田康太郎@ゾン100作画サンデーGX @kosamehal、@SundayGX
圖／高田康太郎@ゾン100作画サンデーGX @kosamehal、@SundayGX

人氣影集《今際之國的闖關者》作者麻生羽呂擔任原作的《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》（ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～）， Netflix 7 月上映後人氣爆棚，由新生代男星赤楚衛二主演的同名電影也將在 8 月 3 日登 Netflix。

然而《殭屍100》漫畫最新劇情被批評「NTR」（牛頭人），中國讀者罵聲甚至湧入麻生羽呂推特，他呼籲讀者繼續看下去，近日在龐大輿論壓力下撐感到非常挫折，甚至發推說有辭職的念頭。

以下涉及《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》劇透，請讀者斟酌閱讀。

《殭屍100》講述一名在無良公司工作的社畜「天道輝」，原本過著被壓榨過勞喪失熱情的生活，直到某天爆發失控的喪屍潮，社會大亂之下，不用再工作的他，開心地決定要規劃成為喪屍前，想完成 100 件目標，後續天道輝一路和生存者合作交流，並與喪屍、不懷好意的生存者斡旋的冒險故事。

《殭屍100》對於新鮮人進入職場，變社畜被黑心上司奴役的劇情，還有後續在崩壞社會人性的描繪，都獲得許多共鳴，然而在最新漫畫連載第 66 話劇情，不少人無法接受劇情急轉直下的衝擊。

圖／高田康太郎@ゾン100作画サンデーGX @kosamehal、@SundayGX

原本與天道輝在冒險旅途培養感情、互有好感的女主角「三日月閑」，對流浪醫生「榊丈一郎」一見鍾情，莫名其妙的「感情危機」讓原本支持者崩潰，轉黑粉並批評麻生羽呂搞事，除了想棄追、批評亂畫以外，還有大量粉絲覺得被背叛，諷刺作者專出牛頭人作品。

但也有人表示惡意言論並不能代表所有中國讀者，支持並期待老師繼續創作。

麻生羽呂一開始還針對網友留言做出正面回應，除了澄清自己沒有惡意，表示會努力完善內容外，也請大家別誤會，繼續看再說，直到 26 日他發一段語重心長的話，凸顯這幾天網路攻擊的影響。

「當我聽到『多虧《殭屍100》，我決定辭掉痛苦工作』的感謝言論時，就會覺得自己有創作這部作品非常值得，」但麻生羽呂也看見了負面言論，「在動畫化獲得熱烈迴響後，製作公司和原畫等相關者都很開心，但惡意緊急中在原作者身上，因此很難笑出來。」

他表示，如果這就是努力創作換來的回報，「那我離能講出『多虧《殭屍100》，很高興能辭掉現在工作』這劇畫的日子也不遠了。」言下之意就是 66 話炎上事件催生麻生羽呂放棄原作的念頭，支持者湧入留言加油打氣，「別輸給SNS光怪陸離的鳥事，盡力而為！」「走吧去喝酒了」「職場環境險惡，但是老師的作品真的給了我鼓勵！」「殭屍100跟麻生老師都拯救了我，加油！」

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
漫畫 動畫 真人版 改編 Netflix

逛書店

民宿經營管理實務：經營管理入門操作祕笈

NT$ 400

破局：東萊博議教你洞察盲點的職場智慧與人情世故

NT$ 315

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

延伸閱讀

《永夜星河》虞書欣x丁禹兮 「寶寶仙俠」簡單粗暴別具一格

《歡迎光臨等你來家1-第二季》三萌孩登場 健志化身人體大怒神陪玩

《膽大黨》動畫紅什麼？魔性畫風+校園戀愛+色色梗成電波族心頭好

《黑箱日記》金馬影展現身 伊藤詩織直視性暴力創傷：時間無法治癒一切

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。