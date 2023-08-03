《殭屍100》惹純愛黨不滿 原作麻生羽呂：動畫也不開心

Netflix 人氣影集《今際之國的闖關者》漫畫作者麻生羽呂擔任原作的《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》（ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～），改編 Netflix 動畫 7 月上映後人氣爆棚，由新生代男星赤楚衛二主演的同名真人版電影也將在 8 月 3 日登 Netflix。

然而《殭屍100》漫畫最新劇情被批評「NTR」（牛頭人），中國讀者罵聲甚至湧入麻生羽呂推特，他呼籲讀者繼續看下去，近日在龐大輿論壓力下撐感到非常挫折，甚至發推說有辭職的念頭。

以下涉及《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》劇透，請讀者斟酌閱讀。

《殭屍100》講述一名在無良公司工作的社畜「天道輝」，原本過著被壓榨過勞喪失熱情的生活，直到某天爆發失控的喪屍潮，社會大亂之下，不用再工作的他，開心地決定要規劃成為喪屍前，想完成 100 件目標，後續天道輝一路和生存者合作交流，並與喪屍、不懷好意的生存者斡旋的冒險故事。

《殭屍100》對於新鮮人進入職場，變社畜被黑心上司奴役的劇情，還有後續在崩壞社會人性的描繪，都獲得許多共鳴，然而在最新漫畫連載第 66 話劇情，不少人無法接受劇情急轉直下的衝擊。

圖／高田康太郎@ゾン100作画サンデーGX @kosamehal、@SundayGX

原本與天道輝在冒險旅途培養感情、互有好感的女主角「三日月閑」，對流浪醫生「榊丈一郎」一見鍾情，莫名其妙的「感情危機」讓原本支持者崩潰，轉黑粉並批評麻生羽呂搞事，除了想棄追、批評亂畫以外，還有大量粉絲覺得被背叛，諷刺作者專出牛頭人作品。

I'm looking foward to seeing u make more ntr plots for your reader,that's interesting🤗 pic.twitter.com/i492Nn1ER2 — Swimming fish (@chnji7909675723) July 22, 2023

但也有人表示惡意言論並不能代表所有中國讀者，支持並期待老師繼續創作。

麻生羽呂一開始還針對網友留言做出正面回應，除了澄清自己沒有惡意，表示會努力完善內容外，也請大家別誤會，繼續看再說，直到 26 日他發一段語重心長的話，凸顯這幾天網路攻擊的影響。

「當我聽到『多虧《殭屍100》，我決定辭掉痛苦工作』的感謝言論時，就會覺得自己有創作這部作品非常值得，」但麻生羽呂也看見了負面言論，「在動畫化獲得熱烈迴響後，製作公司和原畫等相關者都很開心，但惡意緊急中在原作者身上，因此很難笑出來。」

他表示，如果這就是努力創作換來的回報，「那我離能講出『多虧《殭屍100》，很高興能辭掉現在工作』這劇畫的日子也不遠了。」言下之意就是 66 話炎上事件催生麻生羽呂放棄原作的念頭，支持者湧入留言加油打氣，「別輸給SNS光怪陸離的鳥事，盡力而為！」「走吧去喝酒了」「職場環境險惡，但是老師的作品真的給了我鼓勵！」「殭屍100跟麻生老師都拯救了我，加油！」