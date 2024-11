《殭屍100》惹純愛黨不滿 原作麻生羽呂：動畫也不開心

Netflix 人氣影集《今際之國的闖關者》漫畫作者麻生羽呂擔任原作的《殭屍100~在成為殭屍前要做的100件事~》(ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~),改編 Netflix 動畫 7 月上映後人氣爆棚,由新生代男星赤楚衛二主演的同名真人版電影也將在 8 月 3 日登 Netflix。

然而《殭屍100》漫畫最新劇情被批評「NTR」(牛頭人),中國讀者罵聲甚至湧入麻生羽呂推特,他呼籲讀者繼續看下去,近日在龐大輿論壓力下撐感到非常挫折,甚至發推說有辭職的念頭。

《殭屍100》講述一名在無良公司工作的社畜「天道輝」,原本過著被壓榨過勞喪失熱情的生活,直到某天爆發失控的喪屍潮,社會大亂之下,不用再工作的他,開心地決定要規劃成為喪屍前,想完成 100 件目標,後續天道輝一路和生存者合作交流,並與喪屍、不懷好意的生存者斡旋的冒險故事。

《殭屍100》對於新鮮人進入職場,變社畜被黑心上司奴役的劇情,還有後續在崩壞社會人性的描繪,都獲得許多共鳴,然而在最新漫畫連載第 66 話劇情,不少人無法接受劇情急轉直下的衝擊。

圖/高田康太郎@ゾン100作画サンデーGX @kosamehal、@SundayGX

原本與天道輝在冒險旅途培養感情、互有好感的女主角「三日月閑」,對流浪醫生「榊丈一郎」一見鍾情,莫名其妙的「感情危機」讓原本支持者崩潰,轉黑粉並批評麻生羽呂搞事,除了想棄追、批評亂畫以外,還有大量粉絲覺得被背叛,諷刺作者專出牛頭人作品。

I'm looking foward to seeing u make more ntr plots for your reader,that's interesting🤗 pic.twitter.com/i492Nn1ER2