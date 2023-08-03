《殭屍100》惹純愛黨不滿 原作麻生羽呂：動畫也不開心
Netflix 人氣影集《今際之國的闖關者》漫畫作者麻生羽呂擔任原作的《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》（ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～），改編 Netflix 動畫 7 月上映後人氣爆棚，由新生代男星赤楚衛二主演的同名真人版電影也將在 8 月 3 日登 Netflix。
然而《殭屍100》漫畫最新劇情被批評「NTR」（牛頭人），中國讀者罵聲甚至湧入麻生羽呂推特，他呼籲讀者繼續看下去，近日在龐大輿論壓力下撐感到非常挫折，甚至發推說有辭職的念頭。
以下涉及《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》劇透，請讀者斟酌閱讀。
《殭屍100》講述一名在無良公司工作的社畜「天道輝」，原本過著被壓榨過勞喪失熱情的生活，直到某天爆發失控的喪屍潮，社會大亂之下，不用再工作的他，開心地決定要規劃成為喪屍前，想完成 100 件目標，後續天道輝一路和生存者合作交流，並與喪屍、不懷好意的生存者斡旋的冒險故事。
《殭屍100》對於新鮮人進入職場，變社畜被黑心上司奴役的劇情，還有後續在崩壞社會人性的描繪，都獲得許多共鳴，然而在最新漫畫連載第 66 話劇情，不少人無法接受劇情急轉直下的衝擊。
原本與天道輝在冒險旅途培養感情、互有好感的女主角「三日月閑」，對流浪醫生「榊丈一郎」一見鍾情，莫名其妙的「感情危機」讓原本支持者崩潰，轉黑粉並批評麻生羽呂搞事，除了想棄追、批評亂畫以外，還有大量粉絲覺得被背叛，諷刺作者專出牛頭人作品。
第一的是动画，而不是带有ntr的原作😅— 难舍难分 (@YY050902) July 22, 2023
看动漫以为发现宝藏，结果是依托答辩啊— senlinyian (@sunhorny1) July 24, 2023
I'm looking foward to seeing u make more ntr plots for your reader,that's interesting🤗 pic.twitter.com/i492Nn1ER2— Swimming fish (@chnji7909675723) July 22, 2023
但也有人表示惡意言論並不能代表所有中國讀者，支持並期待老師繼續創作。
中国の読者として、このような愛と勇気に満ちた作品を作っていただき、ありがとうございます。— 房顶开花 (@j6w2Z4UD1J80588) July 21, 2023
この間、たくさんの悪質な中国語のコメントを見ましたが、それらがすべての中国人を代表しているわけではありません。これからが楽しみです。がんばります! ! !
麻生羽呂一開始還針對網友留言做出正面回應，除了澄清自己沒有惡意，表示會努力完善內容外，也請大家別誤會，繼續看再說，直到 26 日他發一段語重心長的話，凸顯這幾天網路攻擊的影響。
「當我聽到『多虧《殭屍100》，我決定辭掉痛苦工作』的感謝言論時，就會覺得自己有創作這部作品非常值得，」但麻生羽呂也看見了負面言論，「在動畫化獲得熱烈迴響後，製作公司和原畫等相關者都很開心，但惡意緊急中在原作者身上，因此很難笑出來。」
「ゾン100のおかげで今の辛い仕事辞めれてよかった」とか聞くとこの作品つくってよかったなと思うけど、— 麻生羽呂【ゾン100】毎週日曜17時アニメ放送中！ (@asoharoo) July 26, 2023
アニメ化成功して関係者も世の中も超ハッピーな中、原作者にだけ悪意が集まってて割と笑えない🫠
真面目に創作頑張ってきた対価がこれなら「ゾン100のおかげで仕事辞めてよかった」てなる日近そう
他表示，如果這就是努力創作換來的回報，「那我離能講出『多虧《殭屍100》，很高興能辭掉現在工作』這劇畫的日子也不遠了。」言下之意就是 66 話炎上事件催生麻生羽呂放棄原作的念頭，支持者湧入留言加油打氣，「別輸給SNS光怪陸離的鳥事，盡力而為！」「走吧去喝酒了」「職場環境險惡，但是老師的作品真的給了我鼓勵！」「殭屍100跟麻生老師都拯救了我，加油！」
先生、頑張ってください。私は心から先生がずっと幸せに創作し続けることを願っています。— Sero (@sehH4BGZ6nKThcS) July 26, 2023
悪意のある言葉は消えませんが、同じくらい応援する言葉も存在していますよ。😍
お気遣いありがとうございます。— 麻生羽呂【ゾン100】毎週日曜17時アニメ放送中！ (@asoharoo) July 26, 2023
有名税にガタガタ怯えています😭
ありがとうございます😭— 麻生羽呂【ゾン100】毎週日曜17時アニメ放送中！ (@asoharoo) July 26, 2023
優しいお心遣いしかと受け取りました😭
世間の反響と、原作者のみへの個人攻撃の温度差のギャップという現状があまりに皮肉たっぷりで、ちょっと仕事することのバカバカしさが勝ってしまいました💦
ありがとよ〜〜😭😭😭— 麻生羽呂【ゾン100】毎週日曜17時アニメ放送中！ (@asoharoo) July 26, 2023
1週間SNS触らんくなっただけでリア友が輝いて見えるようになったよw— 麻生羽呂【ゾン100】毎週日曜17時アニメ放送中！ (@asoharoo) July 26, 2023
飲もう！🍺
仕事辞めたからいつでも飲めるで！🍺
ありがとうございます〜！😭— 麻生羽呂【ゾン100】毎週日曜17時アニメ放送中！ (@asoharoo) July 26, 2023
そのうち落ち着いて、またヤル気出せるようになれるといいんですけどね〜😭
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