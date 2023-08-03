「台北愛之船」小說改編電影 台灣街景登好萊塢

中央社／ 洛杉磯28日專電
改編自小說「台北愛之船」（Loveboat, Taipei）的電影Love in Taipe將在8月10日於美國派拉蒙（Paramount）電影公司旗下的串流平台Paramount+上映。（中央社／Paramount+提供）
改編自小說「台北愛之船」（Loveboat, Taipei）的電影Love in Taipe將在8月10日於美國派拉蒙（Paramount）電影公司旗下的串流平台Paramount+上映。（中央社／Paramount+提供）

拍攝、講述一群美籍青少年到台北參加夏令營的故事，暢銷「台北愛之船」（Loveboat, Taipei）8月將在串流平台上映。

派拉蒙（Paramount）電影公司旗下的串流平台Paramount+在26日發表了這部新片的預告及海報、劇照。片名不同於小說名稱「台北愛之船」（Loveboat,Taipei），片名為Love in Taipei（愛在台北，暫譯）。

在2分25秒的預告片中，可以見到、圓山飯店、忠孝東路天橋等台灣街景成了故事背景。預告一開頭，女主角的口白說：「這是寫給一個地方的情書，這個地方現在是我人生一部分。」

美國出生的「一頁台北」導演陳駿霖（ArvinChen）執導，亞裔演員擔綱片中主要角色，包括女主角廖艾莉（Ashley Liao）、男主角羅斯巴特勒（Ross Butler）。台灣觀眾熟悉的Janet謝怡芬、導演李安之子李淳參與演出。

本片改編自華裔作家邢立美（Abigail Hing Wen）小說「台北愛之船」（Loveboat, Taipei），取材曾有數千華裔、台裔學生參與的暑期活動，這些青少年到台灣學習文化，也發展出愛情故事。

片商新聞稿指出，這部青少年電影將在8月10日於美國及加拿大的串流平台上映。8月11日在英國和義大利，8月25日在拉丁美洲、義大利、德國、瑞士、奧地利和法國可以看得到。南韓及其他地區的首映日期稍後公布。

在台拍攝、改編自小說「台北愛之船」（Loveboat, Taipei）的電影Love in Taipe將在美國串流平台上映。（中央社／Paramount+提供）

派拉蒙（Paramount）電影公司旗下的串流平台Paramount+即將在8月10日播映一部改編自小說「台北愛之船」（Loveboat, Taipei）的青春電影，片名為Love in Taipe。劇照可見台灣夜市的街景。（中央社／Paramount+提供）

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