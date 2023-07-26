九把刀新作《請問，還有哪裡需要加強》 宋芸樺救人一命創造無限愛意

九把刀的電影作品《那些年，我們一起追的女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》以及《月老》，都是票房和口碑的雙贏之作。這次，他帶來了他的第四部電影《請問，還有哪裡需要加強》，改編自他的短篇小說〈精準的失控〉，電影描述有著二流剪髮技術的洗頭妹小芬，意外救起被仇家暗算的流氓阿泰。為了報答阿芬，大難不死的泰哥交代所有幫派小弟獻出熱騰騰的腦袋，讓阿芬練習剪！剪！剪！愛情，就在手起刀落中咔嚓咔嚓地展開⋯⋯

這部電影不僅有九把刀的獨特創意，還有一大亮點就是演員陣容。男主角邀請到玖壹壹的主唱春風，《我的少女時代》女主角宋芸樺，還有許多九把刀的老搭檔和新加入的成員。柯震東、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙、洪都拉斯等人都是九把刀的基本班底，從《那些年，我們一起追的女孩》開始就與他合作過多部電影。他們對九把刀的風格和要求都非常熟悉，也能夠發揮出他們各自的特色和魅力。這次他們在《請問，還有哪裡需要加強》中飾演泰哥身邊的兄弟們，為電影增添了不少笑料和感動。

新面孔方面，電影也有許多亮眼的演出。應朗丰、百白、鍾欣凌、屈中恆、郭子乾、苗可麗等人都是第一次跟九把刀合作，也都展現了他們的演技和個性。其中，金馬最佳新人胡智強和《天橋上的魔術師》中的阿蓋（羅謙紹）更是讓人眼睛一亮，他們在電影中飾演阿芬身邊的親友，為她提供了支持和幫助。

這些固定班底與初加入的演員一起演出，讓《請問，還有哪裡需要加強》的劇情產生更多有趣和驚喜的氛圍與喜感。面對不同的演員，也讓九把刀這次在導戲功力上再次展露他的獨特魅力！