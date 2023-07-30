太香了吧！ROG聯名第二彈「明日香」登場 EVA鐵粉全套都想收
超狂聯名又來了！ROG玩家共和國宣布推出第二彈ROG × EVANGELION聯名系列商品，以全球知名動漫IP《新世紀福音戰士》中的「貳號機」、「明日香」做為設計靈感，採用經典紅、橙配色和豐富的主題視覺與圖騰，粉絲們不管是上次錯過了初號機，還是口袋夠深這次也想要收齊，現在就可以到台北三創生活園區1樓的ROG旗艦店一睹實機面貌。
第二波聯名新品包含全新的強大武器庫，有「ROG Maximus主機板」、「ROG Strix GeForce RTX 4090顯示卡」、「ROG Ryujin III ARGB一體式水冷散熱器」、「ROG Hyperion電競機殼」與「ROG Herculx顯示卡支架」在內等多款精銳重裝，全都以象徵「貳號機」的紅、橙配色精心打造，圖騰細節、燈效設計皆極致展現角色風格印象。另外，還有「ROG Strix Scope RX機械鍵盤/主題鍵帽套組」、以及「ROG Gladius III Wireless AimPoint電競滑鼠」等周邊，滿滿細節，鐵粉們肯定想要全套收藏。
全系列產品預計8月起接力上市，於台北三創生活園區1樓的ROG旗艦店亦將同步展出ROG x EVANGELION「貳號機」水冷改裝機，參加現場活動不僅有機會獲得全球獨家限量「ROG x EVA貳號機聯名卡貼」，還可再抽「ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 EDITION」等多項好禮。
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