台灣首位AI VTuber「愛可」聲音侵權 向《我們這一家》花橘子聲優林美秀道歉

AI 技術席捲實況界，連民視電視台都將推出台灣首名「AI主播」，台灣 VTuber 圈也迎來史上第一位 AI VTuber「愛可」，外觀是白毛貓娘實則機器少女，主打 AI 技術配音，在 YouTube 頻道分享 ACG 與流行音樂，許多人都發現其聲紋似曾相似，特別像資深配音員林美秀的聲音，愛可營運團隊也在初配信沒過幾天宣布，團隊技術上有問題需要調整。

過沒多久，官方推特就出現質疑聲浪，曾與林美秀老師合作的 YouTuber「鄭泓駿」公告，愛可團隊確定未經授權使用素材訓練 AI，經配音員方面告知後，愛可已暫停活動，授權事宜正進行中。

由於 AI 創作須經由龐大的資料庫進行演算法的訓練，無論圖片、語言或聲音都一樣，數據來源若未經過合法授權，往往會產生侵犯智慧財產的疑慮，許多網友對於愛可團隊「先斬後奏」、先出道再談授權的形式感到不滿。

而鄭泓駿先生在公開文章中表示，並沒有反對 AI 語音，只是想讓告訴大家目前聲音版權，在法規尚未完善的情況下可能衍生許多問題，雖然 AI 有創造有趣題材的潛力，「要建立在大家有聲音版權意識的情況，希望這部分的建立可以越來越完善，也期待之後能跟AI這項技術有更多的互動合作。」

愛可侵權消息在 VTuber 社團傳開，營運方「米亞萌創意工作室」負責人邱立曄發表道歉聲明，表示公司確實有邀請林美秀為旗下有聲書產品配音，然而又將有聲書素材進一步訓練 AI，並開立社群、VT 出道，這一過程未經對方同意，特此發文「致上歉意」，團隊也將積極彌補過錯。

林美秀老師為台灣知名聲優，出演台配代表作包括：《我們這一家》花橘子《烏龍派出所》秋本麗子《忍者哈特利》 哈特利甘藏《哈姆太郎》哈姆太郎《Keroro軍曹》日向夏美《寶可夢旅途》小霞《鋼之鍊金術師》愛力克等等，時常在作品中一人分飾多角，展現專業且強大的配音能力。

愛可AI VTuber團隊道歉聲明 pic.twitter.com/nFZMqEMU73 — 愛可AI VTuber (@aicoVTuber0317) 2023年6月25日