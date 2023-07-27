漫威電影「驚奇隊長2」 男神朴敘俊熱舞布麗拉森

漫威電影全新大片「驚奇隊長2」今日正式預告及海報隆重登場，再展不可思議的驚奇女力，除了3位女主角之外，南韓男神朴敘俊也有一小段與布麗拉森熱舞，讓人印象深刻。

驚奇隊長、驚奇少女和莫妮卡三大超級英雄首度合體成為女力天團，意想不到的驚奇組合全新出擊！繼「復仇者聯盟：終局之戰」各路女英雄同框聯手奮戰後，首次再現全女子超級英雄全新組合，並將戰場拉升至宇宙間。

在「驚奇隊長2」正式預告中，長期環遊外太空解決宇宙危機的驚奇隊長卡蘿丹佛斯，與神盾局前局長尼克福瑞噓寒問暖，被問及外太空如何，她再展冷不防的幽默，淡淡拋出一句：「就很冷。」令人馬上被喚起首集的絕佳喜感；接著她便被仇家找上門，不殲滅她誓不善罷甘休，也因而遇上「驚奇少女」卡瑪拉，以及同為空軍的摯友瑪莉亞的女兒、並為自己姪女且如今身為特工的莫妮卡藍博，讓驚奇隊長一口氣獲得兩位「得力助手」，三大超級女力聯手保衛宇宙，卻也在互相磨合的過程中鬧出許多笑話！

金獎影后布麗拉森馬不停蹄地再度化身驚奇隊長，再展她集美貌、才華與睿智於一身的崇高形象；雀屏中選主演漫威影集「驚奇少女」影集的伊曼維拉尼則躍上大銀幕，如願以償與戲裡戲外皆為偶像的驚奇隊長及布麗拉森合作對戲；泰娜帕麗斯飾演長大後亭亭玉立的莫妮卡，於另一漫威影集「汪達幻視」以天劍局特工的身分率先登場，因為受到緋紅女巫汪達發功影響，獲得吸收能量的超能力。

新作交由美國新銳導演妮亞達科斯塔執導，她以首部電影長片「橫越生死線」展露頭角，而後以恐怖佳作「糖果人」晉升票房導演，幕後幾乎全女性幕後團隊，更加凸顯本片的滿滿女力！「驚奇隊長2」將於11月8日（三）搶先全美大銀幕年度壓軸鉅獻。

布麗拉森將在「驚奇隊長2」再度對抗宇宙危機。圖／迪士尼提供

「驚奇隊長2」正式海報出爐。圖／迪士尼提供

山繆傑克森回歸「驚奇隊長2」。圖／迪士尼提供

「驚奇隊長2」將與「驚奇少女」伊曼維拉尼攜手合作。圖／迪士尼提供