台北市閱讀寫作協會 跟著15名師精進閱讀力與寫作力

琅琅悅讀／ 台北訊
「2023生活寫作班」線上直播課程，將於8月2日起至11月8日開課，帶領大家雲端學習無遠弗屆。（圖／台北市閱讀寫作協會提供）
「2023生活寫作班」線上直播課程，將於8月2日起至11月8日開課，帶領大家雲端學習無遠弗屆。（圖／台北市閱讀寫作協會提供）

精進文字 書寫人生

我手寫我心，跟著15位名師、名編，精進力與寫作力，做更好的自己！

由「台北市閱讀寫作協會」舉辦的「2023生活寫作班」線上直播課程，將於8月2日起至11月8日（每周三上午10～12時）開課，全期15堂，由15位老師親自指導、帶領書寫，雲端學習無遠弗屆。

師資群依上課順序：向陽、廖玉蕙、須文蔚、履彊、李志薔、平路、林黛嫚、路寒袖、羅智成、邱祖胤、栗光、林德俊、吳鈞堯、楊富閔、盧美杏，導師：汪詠黛。針對想寫下生活點滴、心情感悟、家族書寫、創意故事的朋友，從、現代詩、報導文學、文學等面向入門，講授生活寫作的技巧與投稿方法，並特別安排逐篇講解學員作品。

無常如日常，疫情改變世界，不變的是投資自己、增強正能量。歡迎喜歡閱讀、嘗試生活書寫、有意投稿或參加徵文者，踴躍報名。

● 報名或洽詢請上協會臉書 https://www.facebook.com/TWLA2010

台北市閱讀寫作協會

簡介

每個人都是一本雋永好書，值得閱讀，更值得書寫。

我們因為喜愛閱讀與寫作結緣，2004年組成寫作私塾，2009年發展為近50人的讀書會，2010年在授課講師鼓勵下，由張曉風、季季、溫小平、陳牧雨、劉克襄、路寒袖、方梓、林黛嫚、李志薔、蔡銀娟、邱秀堂、汪詠黛、杜解萍、賴美貞、林碧蓮、林珮如、袁瑋、廖淑華、賴美惠、張慧心等文化界人士共同發起【臺北市婦女閱讀寫作協會】，由汪詠黛擔任創會理事長，正式向臺北市社會局登記立案。基於性別平權及更開闊格局，2016年變更名稱為【臺北市閱讀寫作協會】，目前有百餘位會員。

多年來，我們舉辦公益演講，以「聽的讀書會」方式邀請名家分享經驗，一起讀書、讀人、讀電影、讀藝文、讀山水；舉辦「生活寫作班」，由文壇名師親自指導，鼓勵全民寫作，琢磨一枝又一枝說故事的素樸之筆，開展豐富的第二人生，推己及人，自利利他，發揮善美能量。

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