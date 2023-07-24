「回不去的那座山」小說改編電影 稱霸義大利奧斯卡

榮獲去年坎城影展評審團獎的電影「回不去的那座山」（The Eight Mountains），首度將義大利作家帕羅康提（Paolo Cognetti）的暢銷小說搬上大銀幕，並由比利時夫妻檔編導菲利克斯范葛羅尼根（Felix Van Groeningen）、夏洛特馮黛梅爾許（Charlotte Vandermeersch）共同擔任編劇及導演，後者更是「編而優則導」首執導演筒。

比利時導演菲利克斯范葛羅尼根，曾以電影「愛的餘燼」（The Broken Circle Breakdown）代表比利時入圍奧斯卡最佳外語片，並在比利時、荷蘭創下破億台幣的票房佳績。當時負責編劇的就是他的演員妻子夏洛特馮黛梅爾許，兩人關係極其特殊，不僅是創作上的合作夥伴，更是朋友、情人、伴侶，還是為人父母，有個共同的兒子。

這對夫妻檔菲利克斯、夏洛特是在新冠疫情引發封城時，決定靜下心來一起寫作。而編寫「回不去的那座山」劇本，竟讓他們跟著劇中兩個主角，重新探索了成長、友誼、家庭、和解、選擇、死亡，甚至向「大自然」屈服的過程，並體會其中的浪漫與憂鬱，以及無情與危險。就在2020年春天的某日，兩人剛完成劇本初稿、滿意得不得了時，菲利克斯突然走到廚房，問正在做菜的夏洛特：「妳願意跟我一起執導嗎？」這彷如求婚儀式般的邀約，深深觸動了夏洛特的心，立刻感動地點頭、成就了這場合作。

該片描述一個城市男孩與一個放牧少年長達40年的濃厚友誼，這對夫妻檔導演卻坦承「我們把它當作愛情片來拍」，果真拍出了濃烈情感。「回不去的那座山」日前還橫掃了「義大利奧斯卡」大衛獎最佳影片、最佳改編劇本、最佳攝影集最佳音效等四項大獎，將於7月28日在台上映。

「回不去的那座山」將於7月28日在台上映。圖／海鵬提供

「回不去的那座山」將於7月28日在台上映。圖／海鵬提供