泰國版那些年《My Precious初戀》 超帥男星大秀把妹絕招

泰國超人氣新生代演員們共同演出的「My Precious初戀」，片中各主演男星們，為追求由Film飾演的可愛資優生班長，更使出渾身解數，大秀把妹招數，只為討她歡心。

詮釋這段酸甜回憶的演員們，也大方暢談自己青澀的愛戀故事。片中飾演「阿牧」的柴尼姆塔瓦特（Neo）回憶：「我在學生時代曾暗戀一個女生，如果單純只是同學，她是不會對我有興趣的，所以我就申請參加學生會，這樣在說話時，就能確保她一定會看到我，最後願望成真，她真的知道我是誰了！」此外，眾人也爆料塔納塞蘇里亞蓬柴坤（Euro）曾為心儀女生，每天游泳兩公里，就是為了讓體態看起來更好，讓他既害羞又尷尬的連忙喊「卡！」

想起個人的初戀故事時，陳炳林（Ohm）分享：「我的初戀很甜蜜，會想去學校見她。那是發生在我小學時，但她四年級就轉學了，她知道我對她有意思，但我不知道她對我是不是也有同樣感覺。」在片中演出自信男同學「阿班」的瓦奇拉維讓維瓦（Chimon）也分享：「我們住同一區，我單戀她，後來她卻先跟我告白。她是我一直記得的初戀，那時會幫她修腳踏車、為她買點心，還不吃東西來存錢買禮物給她。」讓其他演員聽完起鬨：「有夠甜！」甚至連格拉帕格潘（Nanon）也讚道：「你很不簡單耶！」而Nanon則對初戀記憶感性透露：「我的初戀成就了更好的我，她讓我想變得更多才多藝、變得更好，她成為我做許多事情的動力。」更接著表示：「我是永遠不會忘記她的！」電影7月14日上映。

「My Precious初戀」電影7月14日上映。圖／采昌提供

「My Precious初戀」電影7月14日上映。圖／采昌提供