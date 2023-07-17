AI將台灣20縣市變成人物 網友驚艷金門女神、新竹風神
AI 繪圖攻佔創作圈，雖然許多圖片都是尻別人畫作訓練出來尻尻用的，但還是有創作者創意發想，透過大數據激發更多火花，譬如將台灣各縣市擬人化。
網友「時光AI畫舖」（@timeaiartwork）透過演算法算圖，日系、迪士尼、水彩或油畫風格都能掌握日前，日前他在 TikTok（抖音）分享，用 AI 將台灣各縣市擬人化，24 小時內累積 3.7 萬人按讚，甚至馬上出了第二部分補足其他四個縣市「連江、苗栗、基隆與金門」擬人化，被網友稱讚四位都是女神。
台北呈現濃厚的都會風，但沒有圖出視覺難以聯想，高樓大廈的底部像是捷運月台，綠髮女孩坐在食物交錯的塔上。
新北就...耶誕城。
南投好山好水，但背景比較像是大陸國家積雪的山巒，假設湖面仿造日月潭，水岸旁針葉林也不像南投山區低緯度的生態。
新竹強風大背頭，阿宅在市內吃炒麵（米粉？）噴的滿臉都是。
宜蘭三星蔥少女，有一種端午節的錯覺xd
高雄是愛河救生小艇嗎><
台南粉紅少女吃棉花糖生物，好甜
AI繪圖是用關鍵字下指令讓電腦演算，想必台中就是慶記跟極道美女，燈紅酒綠的背景很人中之龍。
意外的是桃園不是東南亞風格，用機場帶過。
屏東黑鮪女好可愛啊~
嘉義火雞.......
雲林真的無法理解，是甜辣醬嗎？
彰化好佛
澎湖玩水囉~
台東一個山林自然感：
花蓮強調與阿美族的連結：
作者後續補四個縣市，除了連江跟苗栗看不懂，基隆的雨天少女好可愛，金門高粱酒女神超美。
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